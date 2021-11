Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuodelta 2020 — yksi asukas maksoi kunnalle keskimäärin 3 632 euroa

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset kustannukset olivat 3 632 euroa vuonna 2020. Tästä erikoissairaanhoidon osuus oli reilun kolmanneksen (37 prosenttia) eli 1 334 euroa per asukas. Perusterveydenhuollon osuus oli puolestaan hieman alle viidennes (18 prosenttia) eli 672 euroa per asukas. Ikääntyneiden palveluiden (pois lukien kotihoito) osuus oli 13 prosenttia eli 483 euroa per asukas.

"On tärkeää huomata kuntien ja alueiden erilaisuudet. Muun muassa väestörakenne, etäisyydet, työllisyys, laitosvaltaiset rakenteet ja kunnan järjestämien palvelujen osuus voivat näkyä nettokustannuksissa per asukas”, Kuntaliiton tietopalvelusuunnittelija Mari Sjöholm kertoo. ”Esimerkiksi perusterveydenhuollossa ääripäitä edustavat Pohjanmaalla sijaitseva Pedersören kunta, joka käytti palveluihin 373 euroa per asukas, ja Suomen päälaella sijaitseva Utsjoki, joka käytti 2 470 euroa per asukas.” Kuntaliiton verkkosivuilla voit vertailla kustannustietoja Manner-Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten tiedot on nyt päivitetty Kuntaliiton verkkosivuille. Kuntaliiton verkkosivuilta löytyy helppokäyttöiset taulukot toteutuneista sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tehtävittäin. Kustannuksista on laskettu myös tarvevakioidut menot. Tarvevakiointi tekee kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon kuntalaisten erilaiset palvelutarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen laskennassa on hyödynnetty alue- ja kuntakohtaisia tietoja väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta. Tietoja esitetään kunnittain, maakunnittain, sairaanhoitopiireittäin ja erityisvastuualueittain. Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen Kuntataloustilasto 2020. Lue lisää verkkosivuilta: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas

