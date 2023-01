Kuntouttava työtoiminta jatkuu Pohteella

Työtoiminta on tarkoitettu esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille tai kehitysvammaisille henkilöille. Työtoiminnassa tehdään erilaisia työtehtäviä. Työtoiminnan tarkoitus on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja lisätä mahdollisuuksia työllistymiseen. Työtoiminnassa opitaan myös työelämän sääntöjä ja elämänhallintaa. Kuntouttavasta työtoiminnasta määrää sosiaalihuoltolaki ja työttömyysturvalaki.

Pohteella työtoimintaa tarjoavat useat eri toimijat

Pohteella kuntouttava työtoiminta järjestetään monituottajuusmallilla, eli työtoimintapaikkoja tarjoavat useat eri toimijat. Osan työtoiminnasta järjestää hyvinvointialue itse ja osa palveluista ostetaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on tehnyt kuntouttavasta työtoiminnasta hankintapäätöksen 13.12.2022. Valituille palveluntuottajille on lähetetty ohjeistus ja pyyntö selvityksistä ja tarvittavista todistuksista. Sopimukset allekirjoitetaan välittömästi, kun palveluntuottajat ovat ehtineet toimittaa selvitykset Pohteelle.

Hyvinvointialueella on Pohjois-Pohjanmaalla omana toimintana monenlaista työtoimintaa, kuten työpajoja, ryhmätoimintaa ja lisäksi tarjotaan työtoimintapaikkoja. Hyvinvointialueen oman työtoiminnan kehittäminen aloitetaan kevään aikana.

Suurimmalla osalla asiakkaista toiminta säilyy ennallaan

Suurimmalla osalla asiakkaista työtoiminta jatkuu tänä vuonna kuten aiemminkin. Jos asiakkaan työtoimintaan on tullut muutoksia, häneen on oltu yhteydessä syksyn 2022 aikana. Samalla hänen asiakassuunnitelmansa on päivitetty. Jokaisen asiakkaan kohdalta on varmistettu, että hän saa tarvitsemansa palvelut.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ovat sosiaalihuollon asiakkaita, joten hyvinvointialueella on velvollisuus vastata heidän palveluistaan kokonaisvaltaisesti. Asiakkailla on aina muitakin palveluja työtoiminnan lisäksi, esimerkiksi sosiaalityön palveluita, talousneuvontaa, sosiaaliohjausta tai mielenterveys- ja päihdepalveluita.