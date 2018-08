Kuntsilla ilmaispäivä ja neuletapaaminen lauantaina

Kuntsin modernin taiteen museossa on ilmaispäivä lauantaina 18.8.

Näyttelyssä Grey Area on esillä Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen liikettä, ääntä ja tekniikkaa yhdisteleviä installaatioita. Museo on avoinna klo 11-17.

Kuntsilla on lauantaina klo 11-16 myös NEULOVAasa-tapahtuma. Paikalla on lankamyyjinä mm. Silmu&Solmu, PetrichoYarns, KVG Woolworks, Lanitium ex Machina sekä Neulenettikahvila Pirjoliisa.