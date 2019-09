Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9.

Maanantaina 23.9. on kuolleiden lasten muistopäivä. Päivää on vietetty vuodesta 2010 lähtien eli tänä vuonna sitä vietetään kymmenettä kertaa. Muistopäivä on virallisesti Suomen Teemapäiväkalenterissa. Muistopäivänä mm. monet seurakunnat järjestävät tapahtumia, joissa voi hiljentyä ja muistella menetettyjä lapsia.

Kuolleiden lasten muistopäivä on tarkoitettu lapsensa menettäneille vanhemmille mutta myös veljille ja siskoille, jotka surevat sisarustaan. Päivä on myös isovanhemmille, kummilapsen menettäneille, tarha- tai koulukaveria ikävöimään jääneille ja muille tuttaville. Päivä on myös heille, jotka tuntevat surua tragedioiden uhreista, kuten Jokelan ja Kauhajoen koulusurmista tai Myyrmannin räjähdyksestä. Kuolleiden lasten muistopäivä on päivä, jolloin voi tukeutua toisiin, muistella ja sytyttää kynttilän tuomaan lohdutusta ja valoa tulevaan. KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry antaa aiheeseen liittyviä haastatteluja. Yhdistyksen jäsenperheitä on kautta Suomen ja vertaistukiryhmiäkin kokoontuu tällä hetkellä 16 paikkakunnalla. Ota yhteyttä yhdistyksen toimistoon, mikäli tahdot haastatella paikallista perhettä lehtijuttua varten. Infoa Suomessa kuolee n. 500 alaikäistä lasta vuosittain.

Kohtukuolemia tapahtuu vuosittain n. 160.

Yleisimmät pienten lasten (1-9v) kuolinsyyt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet, kasvaimet ja muut taudit.

Tapaturma- ja väkivaltakuolemat ovat yleisin kuolinsyy 15-19-vuotiaiden kohdalla.

KÄPY-Lapsikuolemaperheet ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, joka tarjoaa tukea ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa tai nuorena aikuisena.

Yhdistyksen avoimet vertaistukiryhmät kokoontuvat eri puolilla Suomea ja yhdistys välittää myös tukihenkilöitä sekä järjestää tapaamisia lapsensa menettäneille vanhemmille, isovanhemmille ja sisaruksille.

Tietoa niin sureville kuin ammattilaisille löytyy KÄPY ry:n kotisivuilta www.kapy.fi

