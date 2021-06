Kuopaksen ja SYKin väliset maanvuokrasopimukset allekirjoitettu

Jaa

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (Kuopas) ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), ovat sopineet 4 345 m2 suuruisten alueiden maanvuokrasopimuksesta Kuopiossa Savilahden kaupunginosassa. Savilahtea ympäröivä kampusalue sopii loistavasta asumiseen ja yhteistyö Kuopaksen kanssa mahdollistaa opiskelija-asumisen kampuksen välittömässä läheisyydessä.

SYK on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka käynnisti omistamalleen Savilahden alueelle vuonna 2016 kaavamuutoshankkeen, jossa yhtenä tavoitteen on ollut kampuksen toimintaa tukevan asuntotuotannon toteuttaminen Itä-Suomen yliopiston käytössä olevien kampusrakennusten välittömään läheisyyteen ja siihen liittyen tuoda elämää kampukselle sekä vähentää esimerkiksi liikkumisesta aiheutuvia päästöjä ilmakehään. Kuopaksen, Kuopion kaupungin, Itä-Suomen yliopiston ja SYKin yhteiskehittämisen tuloksena Savilahden kampukselle saadaan nyt uuden kaavan mahdollistama hanke, johon kaikki osapuolet ovat vahvasti sitoutuneet prosessin alusta alkaen. Tehdyn kaavamuutostyön merkittävin vaikutus näkyy Savilahden rantaan kaavoitetuilla uusilla asuinrakennuskäyttöön osoitetuilla tonteilla. SYKin omaan liiketoimintaan asuntojen toteuttaminen ei kuulu, joten on ollut luontevaa löytää alueelle paikallinen toimija.

Sopimus oikeuttaa Kuopakselle kaikkiaan 11 000 kerrosneliömetrin verran rakennusoikeutta opiskelija-asuntojen rakentamiseen ja Kuopas suunnittelee, kahdelle tontille yhteensä noin 280 opiskelija-asunnon rakentamista Suunnitelluista rakennuksista tulee upeat näkymät Savilahdelle. Mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaisesti, valmistuu ensimmäinen rakennus syksyn 2024 aikana.

”Hienoa, että Savilahtea ja kampusta elävöitetään ja mahdollistetaan opiskelijoidemme asuminen kampuksen välittömässä yhteydessä. Hanke tukee myös osaltaan Itä-Suomen yliopiston hiilineutraalius tavoitteita”, toteaa Tuomo Meriläinen, Itä-Suomen yliopiston hallintojohtaja.

“On hienoa, että olemme päässeet tähän vaiheeseen SYK Oy:n kanssa. Opiskelija-asuminen kuuluu ehdottomasti Savilahteen ja on mahtavaa, että pääsemme omalta osaltamme toteuttamaan uusia opiskelija-asuntoja juuri sinne, mistä opiskelijat niitä toivovat”, kommentoi Aku Taira, Kuopaksen toimitusjohtaja.

”Hienoa päästä tekemään yhteistyötä opiskelija-asumisen toimijan kanssa Kuopiossa. Kampuksen läheisyyteen on toivottu pitkään opiskelija-asumista, nyt tämä yhtälö saatiin toteutettua toimivaksi kaikkien osapuolten kannalta. Opiskelijoiden asuminen kampuksen läheisyydessä vähentää liikkumisen tarvetta jokapäiväisessä tekemisessä ja näin helpottaa myös opiskelijoiden arkea sekä elävöittää koko kampusta”, toteaa Sanna Sianoja, SYKin toimitusjohtaja.