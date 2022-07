Kuopio Wine Festival 2022 -yhteenveto

Kuopio Wine Festivalilla eli Kuopion Viinijuhlilla kävi tänä kesänä 32 500 kävijää.

Viinijuhlien ruuhkaisesta avauslauantaista tuli runsaasti kehittävää palautetta. Palautteisiin reagoitiin jo saman viikonlopun aikana. Viinijuhlien loppuaika saatiin juhlittua iloisissa merkeissä ja musiikin ystäville tarjottiin Kuopion kesään kunnon musiikillinen ilotulitus koko Suomen parhaimmiston esiintyessä Viinijuhlilla.

Suosituimpia viinilaatuja olivat Riesling -valkoviinit ja shampanjat. Kaikkineen alueella viinejä myytiin noin 14 300 pulloa.

- Tapahtuma jäi hieman kävijätavoitteesta, mutta on edelleen Kuopion suurin tapahtuma ja alueen merkittävin matkailutuloa tuottava tapahtuma. Kokonaisuutena juhlista jää alueelle noin 10 miljoonan euron matkailutulot. Tapahtuman aikana keskustan ravintolat ja hotellit ovat erinomaisella täyttöasteella ja kauppa käy varmasti hyvin kaikilla keskusta-alueen toimijoilla, summaa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Viinijuhlat uudistuvat vuodelle 2023

Viinijuhlia tullaan uudistamaan monelta osin ensi vuodeksi. Tämän vuotisen 25. vuotisjuhlavuoden jälkeen Viinijuhlilla palataan maateemaan. Ensi vuoden maateema julkistetaan tammikuussa 2023 ohjelman julkistamisen yhteydessä. Juhla-aikaa tullaan tiivistämän hieman.

- Ensi vuonna juhlat juhlitaan välillä perjantai 30.6.-lauantai 8.7.2023. Maanantaille 3.7.2023 viinikylään rakennetaan kaikkien viinijuhlilla mukana olevien viinitilojen esittelypäivä, jossa on mukana runsaasti kansainvälisiä viinintuottajia tuotteineen ja esittelypisteineen. Maanantaipäivään on vapaa pääsy kaikilla täysi-ikäisillä. Päivä on samalla paikallisen kulttuurin ja esiintyjien esiinmarssi viinikylään. Kartoitamme tähän yhteistyökumppaneita paikallisista kulttuuritoimijoista talven aikana, kertoo PeeÄssän ryhmäpäällikkö Mikko Rosendahl.

Ensi vuonna myyntiin tulevat myös usean illan lipputuotteet. Tarjolle tulee koko juhlien ajalle oma SuperVIP -liput ja kolmen illan VIP-liput. Useamman illan lippu on edullisempi kuin sama määrä irtolippuja. Lisäksi SuperVIP tai kolmen illan VIP -lippujen lunastajille viinikylästä löytyy alennushinnat tuotteisiin, kertoo ryhmäpäällikkö Rosendahl.