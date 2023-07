Kuopio Wine Festival 2023 -yhteenveto

Espanja rantautui Kuopion satamaan viinijuhlille reilun viikon ajaksi. Kuopio Wine Festivalilla eli Kuopion Viinijuhlilla oli tänä kesänä 32 000 kävijää.

- Kuopio Wine Festival pääsi asettamaansa 32 000 kävijän tavoitteeseen ollen edelleen yksi Kuopion suurimmista tapahtumista ja alueen merkittävistä matkailutuloa tuottavista tapahtumista. Kokonaisuutena viinijuhlista jää alueelle noin 10 miljoonan euron matkailutulot. Tapahtuman aikana keskustan ravintolat ja hotellit ovat olleet erinomaisella täyttöasteella, ja kauppa on käynyt varmasti hyvin kaikilla keskusta-alueen toimijoilla, summaa festivaalipäällikkö Johanna Kämäräinen.

Tänä kesänä Viinijuhlilla on hurmaannuttu espanjalaisesta keittiöstä ja viineistä. Suosituimpia viinejä ovat olleet erilaiset kuohuvat ja samppanjat sekä espanjalaiset talon viinit. Roseeviinin suosio on noussut tänä vuonna merkittävästi edellisestä vuodesta. Kaikkineen alueella viinejä on myyty noin 9500 pulloa. Tapahtumassa kävijät viihtyvät myös hyvän ruoan parissa. Suosituimmat ruoka-annokset ovat olleet Paella ja Tapas-lankku. Ruoka-annoksia on mennyt reilut 9000 annosta.

- Kuopio Wine Festival onnistui tänä vuonna erinomaisesti. Siitä suuri kiitos tapahtuman kävijöille ja mahtavalle henkilökunnalle unohtamatta tietenkään yhteistyökumppaneitamme, Johanna kertoo.

Vuoden 2024 Kuopio Wine Festival juhlitaan 28.6–6.7.

-Viinijuhlat juhlitaan Kuopion matkustajasatamassa seuraavan kerran 28.6-6.7.2024. Olemme jo aloittaneet artisti kattauksen suunnittelun. Ensi vuoden maateema julkistetaan loppuvuoden 2023 aikana ohjelman julkistamisen yhteydessä, Johanna summaa.

Kuopio Wine Festival on Osuuskauppa PeeÄssän järjestämä, Suomen suurin viini- ja ruokafestivaali, joka kerää joka kesä noin 35 000 huippuruoan, viinin ja musiikin ystävää sataman alueelle Kuopioon. Viinijuhlat järjestettiin tänä kesänä jo 26. kerran.