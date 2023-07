Kuopio Wine Festival - rakkaudesta viiniin

Tämän vuoden viinijuhlat tuo Kuopion satamaan palan Espanjaa. Kuopio Wine Festival on Osuuskauppa PeeÄssän järjestämä, Suomen suurin viini- ja ruokafestivaali, joka kerää joka kesä noin 35 000 huippuruoan, viinin ja musiikin ystävää sataman alueelle Kuopioon. Viinijuhlat järjestetään tänä kesänä jo 26. kerran.

Epävakainen sää ei ole vaikuttanut kävijämäärään. Kävijämäärä on tähän mennessä on ollut noin 8000 asiakasta, joka on tavoitetasossa.

Viinijuhlilla on hurmaannuttu espanjalaisesta keittiöstä ja viineistä. Suosituimpia viinejä ovat olleet espanjalaiset talon viinit. Kaikkineen alueella viinejä on myyty noin 4000 pulloa.

Suosituimmat ruoka-annokset ovat olleet tapaslankku ja paella. Ruoka-annoksia on mennyt noin 1 700 kappaletta.

Viinijuhlat jatkuu vielä lauantaihin 8.7.2023 saakka.

Hurrataan ilon ja nautinnon täyteiselle festarielämälle. Huudetaan OLÈ!