Kuopion Perheentalo avaa kesäksi kohtaamispaikan kauppakeskus Matkukseen

Kuopion seudun perheet saavat kesäksi uuden kohtaamispaikan, kun Kuopion Perheentalo avaa kesä-heinäkuun ajaksi toisen toimipisteen kauppakeskus Matkukseen. Tiistaina 1.6. aukeava kohtaamispaikka on suunnattu alle 12-vuotiaille sekä heidän vanhemmilleen. Tarjolla on niin leikkejä, vertaistukea kuin palveluohjaustakin.

Kuopion Perheentalo on toiminut Kuopion keskustassa vuodesta 2016 alkaen, tarjoten perheille tukea arkeen ja osallistumismahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan. Perheentalon toiminnasta vastaa Pelastakaa Lapset ry. Toimintaa rahoitetaan STEA:n hankerahoituksella sekä Kuopion kaupungin myöntämällä avustustuksella. Perheentalon vakituinen toimitila sijaitsee Kuopion keskustassa, mutta Perheentalo on kesäajaksi jalkautunut perinteisesti myös muualle.

- Tänä vuonna jalkautumispaikaksi valikoitui kauppakeskus Matkus, koska Matkus on matalan kynnyksen paikka, johon ihmiset tulevat viettämään aikaa. Haluamme tulla kauppakeskukseen tarjoamaan lapsille ja heidän vanhemmilleen ammatillisia kohtaamisia. Toivomme myös tavoittavamme monikulttuurisia perheitä aiempaa enemmän, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimiston Perheentalon koordinaattori Liisa Törn.

Kauppakeskus Matkus lähestyi Kuopion Perheentaloa alkuvuodesta Savon Sanomissa julkaistun mielipidekirjoituksen jälkeen. Kirjoituksessa korostettiin Perheentalon kaltaisien kohtaamispaikkojen tärkeyttä osana yhteisöä.

- Yhteistyön aloittaminen Kuopion Perheentalon kanssa tuntui luontevalle, sillä käynnissä olevan Meeting Place -projektimme tavoitteena on luoda Matkuksesta kohtaamispaikka, joka vastaa aidosti paikallisen yhteisön tarpeisiin. Kuopion Perheentalo on tällaista toimintaa parhaimmillaan. Jos voimme auttaa tällaisen toiminnan mahdollistamisessa, haluamme sen ehdottomasti tehdä, avaa yhteistyötä Matkuksen kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen.

Kesän aikana Kuopion Perheentalon Matkuksen toimipisteessä on luvassa niin leikkejä ja leikkikavereita kuin vertais- ja juttelutukeakin. Saatavilla on myös opastusta eri Kuopion alueen palveluiden käytössä. Toiminta on maksutonta ja kaikille avointa. Mukaan pääsee aina, kunhan tilaa riittää. Matkuksen toimipisteeseen voidaan ottaa kerrallaan maksimissaan 40 henkilöä. Osallistujamäärissä ja muissa käytännöissä huomioidaan aina vallitsevat koronaohjeistukset turvallisuuden varmistamiseksi. Jos kauppakeskus osoittautuu Perheentalolle hyväksi paikaksi, voi toiminta jatkua myös tulevaisuudessa.

- Toiveissa on, että toimintaa voitaisiin jatkossakin jatkaa Matkuksessa. Tila voisi tällöin samalla toimia myös eri järjestöjen ja ikäryhmien toiminnassa, sanoo Törn.

Kuopion Perheentalon Matkuksen toimipiste avaa ovensa alle 12-vuotiaille kävijöille ja heidän vanhemmilleen 1.6. ja on avoinna 31.7. saakka. Tila on avoinna tiistaista keskiviikkoon klo 10–16 ja torstaisin klo 12–19. Kohtaamispaikka sijaitsee Matkuksen 2. kerroksessa Perhehuoneen läheisyydessä.