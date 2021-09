Kuopion Portin A- ja B-vaiheille Gold-tason LEED-sertifikaatti

Jaa

Rakennusliike Lapti Oy:n rakentamalle Kuopion Portin A- ja B-vaiheiden toimisto- ja liiketiloille on myönnetty LEED Gold-ympäristösertifikaatti. Sertifioitujen tilojen yhteispinta-ala on noin 8,800 neliötä. Myös keväällä 2022 valmistuville C-vaiheen liike- ja toimistotiloille haetaan Gold-tason ympäristösertifikaattia.

Kuopion Portti saavutti erinomaiset pisteet seuraavissa kategorioissa: sijainti- ja yhteydet sekä energia ja ympäristö. Kuopion Portti sijaitsee keskeisellä paikalla Kuopion keskustassa. Kuopion Portissa sijaitsee matkakeskus, jonka ansiosta Porttiin on hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Autojen sähköisten latauspaikkojen lisäksi alueella on lähes 1000 polkupyöräpaikkaa.

Rakennusten suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin. Rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä käytetään maalämpöä. Pysäköintitalon katolla on 1500 m2:n aurinkopaneelikenttä, jolla tuotetaan sähköä kiinteistön tarpeisiin. Lisäksi tilojen energiatehokkuuteen on panostettu vähän vettä kuluttavilla vesikalusteilla ja energiatehokkaalla valaistuksella.

LEED Gold -tason sertifiointi on merkittävä tunnustus Kuopion Portin energiantehokkuuden eteen tehdylle työlle. Jo hankkeen alkumetreillä asetimme tavoitteeksi LEED-ympäristösertifioinnin. Järkevillä rakentamisen ratkaisuilla pystytään vähentämään ympäristökuormitusta ja kiinteistön ylläpidosta syntyviä kustannuksia. Kuopion Portista tilat vuokranneille yrityksille tämä merkitsee ekologisten valintojen tuomia säästöjä ja viihtyisiä työskentelytiloja”, summaa aluejohtaja Risto Pekkarinen Rakennusliike Lapti Oy:stä.

LEED-sertifiointi on yksi maailman tunnetuimmista rakennusten ympäristöluokituksista, joka tähtää rakentamisen ja rakennusten käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen erityisesti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä vähentämällä. LEED Gold -tason sertifiointi on LEED-luokituksen toiseksi korkein taso.