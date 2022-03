Kuopion yliopistollisen pääsairaalan uudistaminen on puolivälissä – peruskorjaus alkaa tänä vuonna

Uudistuva sairaala ottaa käyttöön entistä enemmän digiteknologiaa, ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (KYS) tulee yksi Suomen moderneimmista sairaaloista. Pääsairaalan uudistushanke toteutetaan allianssimallilla neljässä vaiheessa. Toinen ja suurin rakennusvaihe alkoi tammikuussa 2020 ja yhteensä lähes 30 000 neliön tilat luovutetaan käyttäjille maaliskuussa 2023.

– Modernin sairaalan kaikkiin potilashuoneisiin tulee kiinteät tietokonepäätteet eli työasemat, joilla hoitajat ja lääkärit voivat käsitellä potilaan tietoja aina huoneessa käydessään. Tämä helpottaa työskentelyä ja parantaa tiedonkulkua. KYSissä on otettu ensimmäisenä Suomessa käyttöön älylääkekärryt, jotka sujuvoittavat hoitotyötä ja lisäävät lääkehoidon turvallisuutta, kertoo KYS uudistuu -hankejohtaja Kirsi Leivonen.

Työmaa on edennyt Kuopiossa ilman viivästyksiä toimivan sairaalan keskellä: uudisrakennuksen ensimmäisessä osassa on hoidettu potilaita jo noin kaksi vuotta. Sinne muuttivat alkuvuodesta 2020 vuodeosastojen lisäksi muun muassa sydäntoimenpideyksikkö ja silmätautien poliklinikka. Hyvin onnistunut sairaalahanke valittiin Vuoden 2019 työmaaksi.

A-Insinöörit on suunnitellut Uusi sydän -hankkeessa sairaalarakennusten rakenteet, elementtiratkaisut sekä maa- ja pohjarakennetyöt. Lisäksi A-Insinöörit on toiminut sairaalan rakennuttajan, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, rakennuttamiskonsulttina osana SYKE-suunnitteluryhmää.

Pääsairaalan peruskorjauksen suunnittelu vaatii riskien tunnistamista

Uudistuksen kolmannen vaiheen eli vanhan tornisairaalan peruskorjauksen suunnittelu on myös käynnissä.

– Peruskorjauksen suunnittelu on vaativa osuus, koska vanhaan runkoon on sovitettava uuden toimintamallin edellyttämät tilat uusine taloteknisine ratkaisuineen. Suunnittelu vaatii arkkitehti-, talotekniikka- ja rakenneratkaisujen tarkkaa yhteensovitusta, joka joudutaan tekemään pitkälti vanhojen rakenteiden ehdoilla. Vanhojen ja uusien rakenteiden rakennefysikaaliset ominaisuudet ja niiden yhteensopivuus on tunnistettava riskittömän toteutuksen varmistamiseksi, yksikönjohtaja Harri Kivistö A-Insinööreistä kertoo.

Varsinaiset korjaustyöt alkavat vuoden 2022 loppupuolella. Peruskorjauksen yhteydessä puretaan tornisairaalan pohjakerroksen lattiat, uusitaan alapohjan täyttömateriaalit ja salaojitus sekä lisätään radonputkitus. Peruskorjattavan osuuden laajuus on noin 20 000 brm2.

– Näiden jälkeen meillä on edessä vielä pienempi nelosvaihe, joka ajoittuu vuodelle 2025. Silloin rakennamme kulkuyhteyksiä ja aulatiloja, Kivistö sanoo.

Sairaalahankkeet ovat suuria yhteisprojekteja

KYS Uusi Sydän 2025 -rakennusprojektin lisäksi A-Insinööreillä on kokemusta monista sairaalahankkeista, joita ovat muun muassa Tampereen ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden uudistamisohjelmat, Helsingin Siltasairaala, Tammisairaalaksi nimetty HUSin uusi silmäsairaala sekä Jorvin sairaalan uusi vuodeosastorakennus.

– Yliopistollisten sairaanhoitopiirien hankkeet ovat suuria ja vaativia sekä voimakkaasti yhteistoiminnallisia. Yhteydenpito kumppanien kesken on jatkuvaa. Allianssimallin etuna on avoin ja keskusteleva, kaikkia osapuolia kuunteleva ja kunnioittava yhteistyö, Kivistö sanoo.

KYS Uusi Sydän 2025 -hankkeen suunnitteluallianssissa ovat mukana A-Insinöörien lisäksi Raami Arkkitehdit, Arkkitehdit Kontukoski, Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen sekä sähkö- ja LVI-suunnittelijana Granlund Kuopio. Päätoteuttajana toimii Lapti.

Kuopion yliopistollisen sairaalan kokonaisuus on valmistumassa arviolta vuonna 2026.