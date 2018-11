Kuormittavassa perhetilanteessa, paina Tarvitsen apua -nappia

Tarvitsetko perheellesi tai lapsellesi apua? Huolesi voi liittyä esimerkiksi kuormittavaan arkeen tai kasvatuspulmiin.

Helsinki on avannut uuden matalan kynnyksen palvelun, joka auttaa lapsiperheitä löytämään oikeanlaista tukea. Tarvitsen apua -nappi on sähköinen yhteydenottokanava ja se on käytettävissä 24/7.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille lapsiperheille, joilla on kuormittava elämäntilanne tai kasvatuspulmia.

Yhteydenottoihin vastaavat sosiaalialan ammattilaiset kolmen arkipäivän kuluessa.

Tarvitsen apua -nappi mahdollistaa, että asiakkaan ei tarvitse tietää, mistä palvelusta juuri hänen perheensä hyötyisi, vaan ammattilaiset selvittävät sen hänen puolestaan.

Tarvitsen apua -nappi löytyy Perheentuki-verkkosivuilta osoitteessa www.hel.fi/perheentuki

Lisätietoja:

Terhi Tuominiemi-Lilja,

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi

Puh. 09 310 55634