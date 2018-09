Kuoroilmiö Soweto Gospel Choir yllätti kysynnällään myös Suomessa

Maailmankuulu Soweto Gospel Choir esiintyy Savoy-teatterissa marraskuussa. Eteläafrikkalaiskuoron esiintyminen Helsingissä on osa Nelson Mandelan satavuotisjuhlien kunniaksi järjestettyä Freedom-kiertuetta.

Savoy-teatterissa nähdään 9.-10. marraskuuta kahdella Grammyllä palkittu Soweto Gospel Choir, kun kuoro pysähtyy Helsingissä Freedom-maailmankiertueellaan. Ylistetyn kuoron vierailu on herättänyt laajaa kiinnostusta myös Suomessa, ja suuren kysynnän vuoksi kuoro tekee kolme konserttia kahden sijaan. Konsertit ovat lähes loppuunmyytyjä.

David Mulovhedzin ja Beverly Bryerin Johannesburgin Sowetossa perustama kuoro syntyi koelaulujen kautta vuonna 2002. Maailmanmenestykseen nopeasti noussut kuoro tunnetaan yhteistyöstä mm. U2-yhtyeen, Robert Plantin ja Peter Gabrielin kanssa.

Kaksi Grammy-palkintoa voittanut kuoro on julkaissut kuusi levyä, joista uusin, Freedom ilmestyi tämän vuoden syyskuussa. Levy kunnioittaa Nelson Mandelaa, jonka syntymästä on tänä vuonna sata vuotta. Suurin osa albumin lauluista on apartheid-rotusortopolitiikan aikana syntyneitä vapauslauluja.

Soweton kirkoista Savoy-teatteriin

Savoy-teatterin lavalle nousee marraskuussa kuusitoistahenkinen kokoonpano, johon kuuluu laulajien lisäksi lyömäsoittajia ja tanssijoita. Soweto Gospel Choir tunnetaan Etelä-Afrikalle tunnusomaisesta musiikillisesta moninaisuudesta: se on toisaalta väkevä gospel-kuoro, mutta välillä myös puhdasta viihdettä.

Savoy-teatterin konserttien alkupuolisko tuo kiertueen Mandela-teeman vahvasti esiin. Ohjelmistossa on luvassa muun muassa Asimbonanga, jonka tahtiin Nelson Mandela tanssi vapautumisensa yhteydessä. Loppupuolen gospel-painotteisessa ohjelmistossa kuullaan lauluja, joita kuorolaiset laulavat myös Soweton kirkoissa. Mukana on myös popsovituksia, kuten Leonard Cohenin Halleluja sekä The Beatlesin Let It Be.

Soweto Gospel Choir

Savoy-teatteri

pe 9.11. klo 19

la 10.11. klo 15 & 19

Soweto Gospel Choir, kotisivu

