KUPERKEIKASTA HIIHTOKUKKULAN KUNINKAAKSI

GoSki! on suomalaisen World Snow & Ice Forum ry:n käynnistämä hiihtokoulu, joka kestää 5 vuotta aina Pekingin 2022 Talviolympialaisiin ja Paralympialaisiin saakka. Hiihtikoulua voi seurata TV-stä ja nettijakeluna kaikissa FIS-maissa.

GoSki!(tm) -ohjelmaa on valmisteltu 1,5 vuotta ja sen rehtorina toimii Harri Kirvesniemi. Mukana ohjelmassa kouluttajina on olympiavoittajia ja maailmanmestareita. Se on hiihto- ja jäälajeihin painottuva viihdyttävä ohjelmasarja, jossa esiintyy sekä suomalaisia että kiinalaisia teinejä. GoSki! ohjelman ohjaa Hannu Kahakorpi, kuvaa Sampo Manninen ja tuottaa WSIF ry.

Hiihtokoulu ja muita hankkeita julkistetaan Pekingissä 7.-10.9. järjestettävässä tärkeässä päättäjilla ja yleisölle suunnatussa World Winter Sports Expo ja Conference -tapahtumassa. (www.wwse2022.com)

TEINIT OVAT KIINAN TOIVO TALVIKISOISSA

Teinit ovat Kiinan motivoinnin tavoitekohderyhmää. Teineistä ehtii kasvaa vielä joissakin lajeissa kilpaurheilun pariin. Kiinan virallisena tavoitteena on opettaa 300 miljoonaa kiinalaista harrastamaan talvilajeja. Tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan uusia harjoittelupaikkoja kaupunkien monitoimikeskuksiin sekä lukuisia sisä- ja ulkoharjoittelupaikkoja ympäri Kiinan.

Kiinaan on tarkoitus myös rakentaa satoja uusia hiihtokeskuksia sekä jäähalleja. Suomalainen WSIF ry keskittyy edistämään suomalaisen lumen ja jään osaamisen sekä ympärivuotisesti kannattavien hiihtokeskusten ja liikunta-alueiden suunnitteluun ja johtamiseen liittyvää liiketoimintaa maiden välillä.

Ympäristö, infrastruktuusi ja esteeton rakentaminen ovat keskeisiä suomalaisen huippuosaamisen alueita.

ENSIN ON ILO

Ensimmäinen tunne talviliikunnan harrastamisen alkuvaiheessa on ilon kokemus. Ilo ja lumeen tutustuminen ovatkin tärkeitä keinoja motivoida harrastajia kehittymään.

Suomalainen luonnonläheinen, yhteisöllinen ja aktiivinen elämäntapa on se viesti, jolla Suomi erottautuu lukuisista muista talviurheilumaiden paviljongeista tapahtumassa. Paviljongin inspiraaniona on ollut Suomi 100 - juhlavuoden teema Yhdessä.

Kyseessä on tärkein ja virallinen vuosittain järjestettävä Talviolympialaisia valmisteleva tapahtuma World Winter Sports Expo & Conference, jossa urheilun ja talven teollisuuden päättävät maiset ja teollisuus kohtaavat erilaisissa konferensseissa ja seminaareissa. Viikonloppuna messut ovat auki Kiinan kasvavalle uusia elämyksiä etsivälle yleisölle.

Suomalaisen osaamisen tapahtumassa esittelee vuosittain World Snow & Ice Forum ry. jonka kotipaikka on Kemijärvi. Sen toimintaa johdetaan Helsingin toimistosta ja sillä on yhteistyötoimisto Pekingissä.

EI TURHIA MESSUILUJA ILMAN PÄÄTTÄJÄTAPAAMISIA

Tavallisen messuilun sijaan suomalaista osaamista esitellään julkaisuin, erikoisseminaarein ja elokuvaohjaaja Hannu Kahakorven kokoaman yritysten videokoosteiden avulla. Vahva kiinalainen media on masinoitu kertomaan suomalaisesta osaamisesta erityisesti perjantaina 8.9. järjestettävänä Finland Day -päivään aikana. Päivän ohjelmassa on Build Natural! rakentamisen seminaari ja PureJoy! koulutusvientiseminaari. Visit Finland järjestää lisäksi päivän aikana myös talviurheilumatkailuseminaarin.

Mukana PureJoy! -ohjelmassa on lukuisia suomalaisia hiihtokeskuksia, Kemijärven kaupunki yrityksineen, Lahti Region, urheiluopistoja, Lapin Yliopisto, Reima, Nokian Renkaat ja lukuisia muita koruista palveluihin ja terveysteknologiaan.

Pääpaino on tapaamisten järjestämisessä ja markkinonnissa ja siksi PureJoy! ohjelmaan on vielä helppo liittyä mukaan elokuun 20. päivään saakka.

Pure Joy spotti2/videolinkki: https://vimeo.com/229155904