Kurio shortlistalle Vuoden Toimisto-kisassa

Sometoimisto Kurio on shortlistattuna Vuoden Toimisto -kilpailussa Teknologia- ja markkinointitoimistot -kategoriassa. Kilpailun pisteet jaetaan asiakkaiden arvioinnin perusteella.

”Osallistumme kisaan ensimmäistä kertaa, joten on todella iloinen yllätys päästä heti shortlistalle”, kertoo Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas. ”Vaikka arvostamme suuresti kilpailuja, joissa tuomaristot palkitsevat yksittäisiä töitä, on vieläkin arvokkaampaa tulla valituksia parhaiden toimistojen joukkoon asiakkaiden äänillä. Se on iso tunnustus ja suora osoitus siitä, että teemme oikeita asioita asiakkaillemme ja saavutamme tuloksia”, Opas summaa.

”Kurion perustamisen aikaan sosiaalinen media oli toimistokentässä selvästi marginaalissa”, Opas jatkaa. ”Nyt olemme kärjessä maan parhaiden toimistojen joukossa. Se kertoo paitsi hyvistä onnistumisista asiakkaidemme kanssa, myös markkinan markkinoinnin ja viestinnän kentän isosta muutoksesta.”

”Me uskomme, että some on muuttanut markkinoinnin tekemistä lopullisesti ja teemme lujasti töitä joka päivä osoittaaksemme sen kovilla tuloksilla ja mieleenpainuvilla somekampanjoilla. Se ei olisi mahdollista ilman rohkeita asiakkaitamme, jotka jakavat tämän vision”, Opas toteaa.