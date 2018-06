Kurio tutkii taas Cannes Lionsin voittajat – analyysejä hyödynnetään itse festivaalin kehityksessä

Sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurio syventää monivuotista yhteistyötään Cannes Lions -organisaation kanssa. World Class Lessons on Social Media Marketing -raportti julkaistaan tänä kesänä seitsemättä kertaa ja World Class Lessons on AI in Marketing toista kertaa. Lisäksi Kurio konsultoi itse festivaalin kehitystä tutkimustulosten valossa.

”Olemme kuuden vuoden aikana tutkineet pitkälti yli 4 000 Cannes Lions -voittajaa. Vuosien yhteistyön aikana olemme pystyneet osoittamaan merkittävän kehityksen sosiaalisen median roolissa. Kehitys näkyy myös itse festivaalilla: Cyber-kategorian tilalle on tullut Social & Influencer -kategoria”, kertoo Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas. Kurion yhteistyö Cannes Lionsin kanssa on pitänyt sisällään muun muassa tutkimuksia, akatemioiden vetämistä ja chatbotin suunnittelua. ”Nyt saamme kunnian olla mukana myös itse festivaalin kehittämisessä. Tutkimustemme havaintoja tullaan hyödyntämään ensi vuoden kisan suunnittelussa”, Opas valottaa. ”Odotettavissa on työntäyteinen viikko inspiroivien kampanjoiden parissa, kuten kaikkina edellisinäkin vuosina”, Opas summaa.

