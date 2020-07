Kuriolle ennätykselliset neljä voittoa SABRE Awards EMEA -kisasta

Digital Consultancy Of The Year -palkinnon lisäksi voitot tulivat Nesteelle, Mantsiselle ja Microsoftille suunnitelluista kampanjoista.

Kurio sai eilen illalla vietetyssä SABRE Awards EMEA -gaalassa neljä palkintoa. Kampanjoista palkinto tuli jokaiselle Kurion kolmelle shortlistalle nousseelle työlle. Sen lisäksi toimisto sai Digital Consultancy Of The Year -palkinnon. SABRE Awards on maailman laajin viestintäalan kisa.

Voitot kategorioittain:

SABRE EMEA: Digital Consultancy Of The Year

SABRE EMEA: Global Programme – Zero Exclusion (Mantsinen & Neste)

SABRE EMEA: Technology: Hardware – #SurfaceTheWomen (Microsoft)

IN2 SABRE EMEA: Crowdsourcing & Co-Creation – No Country For Canyons (Neste)

”Tällaisten brändien ja aiheiden kanssa on kunnia edustaa maailmalla”, iloitsee Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas. ”Kaikki palkitut kampanjat henkivät meille ominaista tekemistä: ideoita, joihin ihmiset tarttuvat some edellä ja oikeita, konkreettisia tekoja, jotka rakentavat yhteyttä brändin ja yleisön välille.”

Zero Exclusion -hankkeessa kaksi pitkäaikaista bisneskumppania, Mantsinen ja Neste, tarttuivat niin liiketoiminnalliseen kuin yhteiskunnalliseen haasteeseen – ennätykset rikkonein tuloksin. Mantsinen 300 on maailman suurin hydraulinen satamanosturi. Koostaan huolimatta se on myös poikkeuksellisen tarkka. Kommunikoidaksemme tästä edusta bisnespäättäjille, valitsimme median, joka löytyy jokaisesta kulmahuoneesta: öljyvärimaalaukset. Kampanjassa Mantsinen 300 muuttui maailman suurimmaksi siveltimeksi, ja sen ohjaksiin astui kolme teini-ikäistä taitelijaa. Lopputulemana syntyi taidenäyttely, joka paitsi kerrytti yli 50 000 euroa Hopen nuorisotyöhön myös pääsi linnanjuhliin Anni Ruuthin suunnittelemassa iltapuvussa.

IT-ala on kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen. Suomessa vain yksi viidestä alalla työskentelevästä on nainen. Microsoftille puolestaan tasa-arvo on yrityskulttuurin keskiössä. Kansainvälisen naistenpäivän alla lanseeratussa #Surfacethewomen-kampanjassa IT-alan vaikuttajat kannustivat omia verkostojaan nostamaan esiin IT-alalla ansioituneita naisia – ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa alalla. Kampanja sai aikaan valtavan liikkeen, joka tavoitti viikossa yli 1,5 miljoonaa suomalaista täysin orgaanisesti, aihetunnistetta käytettiin yli 1000 kertaa ja postauksissa nostettiin esiin yli 600 IT-alan naista.

Nesteelle tehty No Country For Canyons eli Kotimaan Kanjonit tarttui jokakeväiseen ongelmaan: lumen alta paljastuvien teiden huonoon kuntoon. Kampanja haastoi ihmiset katsomaan tuttua ongelmaa uudesta kulmasta zoomaamalla ongelmaan sisään. Teiden kuopista tuli kuvissamme kanjoneita ja kanjoneista matkakohteita. Suomalaiset jakoivat tuhansittain ”kotimaan huonoimpia matkavinkkejä” ja nimesivät teiden kanjoneita. Kampanja tavoitti pelkästään orgaanisesti sosiaalisessa mediassa lähes miljoona silmäparia. Loppuhuipennuksena Neste kunnosti teitä 10 000 euron lahjoituspotilla.

Jo yli 25 vuotta toiminut SABRE on maailman laajin viestintäalan kisa. Palkitut työt edustavat parasta laatua strategisessa suunnittelussa, luovuudessa ja liiketaloudellisissa tuloksissa. Kurio on aiemmin palkittu SABRE-kisoissa muun muassa Global SABRE -palkinnolla. Vuonna 2018 maailman 25. parhaaksi kampanjaksi kyseisessä kisassa nousi Kurion Nesteelle ja Ponsselle suunnittelema Finlandia by Forest Machines.