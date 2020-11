Kuriosta vuoden viestintätoimisto

Kurio on valittu vuoden viestintätoimistoksi Finnish Comms Awardseissa. Lisäksi Kurion Nesteelle ja Mantsiselle suunnittelema #ZeroExclusion-hanke valittiin vuoden viestintäteoksi. Kyseinen kampanja voitti myös Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy -sarjan ja Fazer Tutti Frutille suunniteltu TikTok Toolkit puolestaan Kauppa ja palvelut -sarjan.

Tuomaristo perusteli Vuoden toimisto -valintaa seuraavasti: ”Kurio on näkemyksellinen ja luova toimisto, joka on ollut omalla sarallaan uranuurtaja. Toimisto on noteerattu kansainvälisesti ja se on voittanut useita alan palkintoja maailmalla. Asiakkaat kiittävät sitä pulppuavista ideoista ja unohtumattomien bränditekojen ideoimisesta ja toteutuksesta. Toimisto rikkoo perinteisen viestinnän ja markkinoinnin raja-aitoja”

”Meille tunnustus on merkki onnistuneesta pitkäjänteisestä työstä. Lähdimme rakentamaan uudenlaista toimistoa tähän markkinaan ja nyt tuntuu, että tietty asema on saavutettu”, summaa Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas. ”Jokainen asiakkaamme on uskonut meidät valitessaan tapaamme ajatella ja tehdä töitä, ja siitä nöyrä kiitos. Pitkät asiakassuhteet kertovat myös molemminpuolisesta luottamuksesta ja kunnioituksesta”, Opas toteaa.

Vuoden viestintäteoksi valittu #ZeroExclusion raivaa tietä uudenlaiselle B2B-markkinoinnille. Tuomaristo nosti palkitsemisperusteista esiin konkreettiset, tiukat ja mitattavat tavoitteet suoraan liiketoiminnasta ja idean, jossa rohkea tuotelupaus havainnollistettiin huikealla tavalla kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Järeän teollisen tuotteen markkinoimista taiteen keinoin kuvattiin innovatiiviseksi, raikkaan yllättäväksi ja rohkeaksi.

Fazer Makeisille suunniteltu Tutti Frutti TikTok Toolkit oli tuomariston perusteluiden mukaan erinomainen esimerkki niche-tuotteen, -keinojen ja -median yhteenlasketusta voimasta jonka tulokset olivat erittäin vaikuttavia.

Finnish Comms Awards on yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan toimisto, asiakas ja yhteistyökumppanit. Olennaista on näkökulma: asiakkaan tavoitteiden tukeminen vaikuttavalla viestintäosaamisella tai haasteen ja ongelman ratkaiseminen yhdessä. Kilpailu nostaa esiin viestintäyhteistyökumppanin kanssa tehtävän yhteistyön arvoa, kokemusta ja vaikuttavuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoa voittajakampanjoista:

Case-video: #ZeroExclusion: https://vimeo.com/386914626

Case-video: Tutti Frutti TikTok Toolkit: https://vimeo.com/453262537