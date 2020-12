Kurkistus huippuvalmentajan pään sisälle

Ilkka Koppelomäki on erittäin suosittu itsensä johtamisen valmentaja, kirjoittaja ja Uskalla innostua -yrityksen perustaja, joka on auttanut ihmisiä voimaan paremmin jo yli 10 vuoden ajan. Hänen uusin teoksensa Saa mitä haluat – Elämäsi kirja on jatkoa suursuosion saavuttaneelle Saa mitä haluat -oppaalle. Tämä arjen suunnittelukirja auttaa toteuttamaan tavoitteet ja pysäyttää tarkastelemaan sitä, mitä elämältä oikeasti haluaa ja miten siitä voi tehdä mielekästä. Se näyttää, miten huippuvalmentaja suunnittelee oman elämänsä ja miten se on meille kaikille mahdollista.

kuva: Julia Alakulju

” Haluan nähdä Suomen, jossa ei olisi yhtään katkeraa vanhusta, vaan omaan elämään tyytyväisiä hyvinvoivia ihmisiä.” Kirjan koko vuoden kestävän ohjatun prosessin avulla voi laatia selkeän, yksityiskohtaisen ja itselleen sopivan suunnitelman, jolla ohjata elämää haluttuun suuntaan. Kun seuraa prosessin etenemistä viikko- ja kuukausitasolla, kulkee väistämättä kohti tasapainoisempaa ja onnellisempaa arkea, hallitumpaa ajankäyttöä ja nautinnollisempaa elämää. ” Suunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen on myös opettanut siinä kaiken ohessa minulle yhden todella tärkeän asian: armollisuuden itseä kohtaan. Kaikki ei todellakaan mene aina suunnitellusti ja siksi on ollut tärkeää oppia olemaan itselleen armollinen.” lkka Koppelomäki on itsensä johtamisen valmentaja, isä, puoliso, yrittäjä, innostaja, unelmien toteuttaja, ex-kilpatriathlonisti, kirjoittaja ja maailman matkaaja. Hän on valmentajana tunnettu siitä, että hänen valmennukset saavat aikaan muutoksia. Hän on monipuolinen valmentaja, jonka tyylissä yhdistyy sekä valmennus, sparraus että mentorointi. Lujan asenteen valmentamiseen Ilkka on omaksunut omilta mentoreilta, valmentajilta ja kouluttajilta, jotka ovat maailman johtavia omalla alallaan (mm. Dr. Richard Bandler, Tony Robbins, Mark Hayley, Ilkka Rajala, Bob Proctor ja Joseph McClendon III). Koppelomäen teos Saa mitä haluat (Viisas Elämä, 2018) on myynyt jo lähes 10.000 kappaletta.

” Omien unelmien jahtaaminen on tärkeää, mutta samalla ei saa unohtaa omaa jaksamista. Tämä kirja auttaa sinua luomaan isot unelmat ja suunnitelmat, jotka konkreettisesti ohjaavat sinut arjessa omiin tavoitteisiisi. Mikä tärkeintä, kirja tekee sen oman jaksamisen ja onnellisuuden huomioiden.” - Tomi Kokko, Suomen johtava elämäntapamuutosekspertti

