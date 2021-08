Kustannustuen 4. kierroksen tilastoja julkaistu – ensimmäisten hakupäivien aikana 3900 hakemusta

Jaa

Tällä viikolla alkaneen kustannustuen neljännen kierroksen ensimmäiset tilastot on nyt julkaistu. Kattaviin tietoihin tukihakemuksista ja maksetusta tuesta voit perehtyä Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina

Kustannustuen neljäs kierros alkoi Valtiokonttorissa 17.8. Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointipalvelun kautta.

Kiinnostus tukea kohtaan on neljännen kierroksen alussa ollut hieman maltillisempaa kuin aiemmilla hakukierroksilla: hakemuksia on 19. elokuuta mennessä saapunut yhteensä noin 3 800 kappaletta. Tuen kolmannella kierroksella hakemuksia vastaanotettiin saman verran pelkästään ensimmäisen hakupäivän aikana.

Hakemuksista on tähän mennessä ratkaistu 1 618. Myönteisen tukipäätöksen on saanut nyt 89 % ratkaistuista hakemuksista. Hyväksymisprosentti näyttää siis tässä vaiheessa hieman suuremmalta kuin tuen kolmannella kierroksella, jolla on hyväksytty 76 % hakijoista.

Ensimmäisten päivien aikana tukea on maksettu noin 14 miljoonaa euroa.

Eniten tukea ravitsemistoimintaan

Tuen ehdot ovat pysyneet pääosin samana kuin edellisellä hakukierroksella. Silloin tukea pyrittiin kohdistamaan paremmin erityisesti pienyrityksille myöntämällä 2 000 euroa tukea, jos muut tukiehdot täyttyvät ja yrityksellä on kustannuksia tukikaudelta vähintään 2 000 euroa. Myös tuen neljännellä kierroksella tuen minimisumma on pysynyt samana, ja suurin osa maksetusta tuesta on myönnetty alle 10 hengen yrityksille.

Toimialoista tukea on myönnetty tällä hetkellä eniten ravitsemistoimintaan.

Kattavasti tilastotietoa Valtiokonttorin verkkosivuilta

Valtiokonttorin sivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina on nyt julkaistu kattavat tilastot kustannustukihakemuksista ja -päätöksistä. Samalta sivulta voit tarkastella tilannetta kaikkien kustannustuen hakukierrosten osalta erikseen sekä yhteensä. Tähän mennessä hakemuksia on tullut neljällä tukikierroksella yhteensä 37 156 (tilanne 20.8.2021), ja tukea on maksettu yhteensä noin 619 miljoonaa euroa.

Tilastoista on nähtävissä muun muassa saapuneiden hakemusten ja maksetun tuen määrä. Tietoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi yritysten toimialan sekä sijainnin mukaan. Sen lisäksi tuen hakijoita on luokiteltu yrityskoon mukaan.

Myös yksityiskohtaisemmat tiedot tuen hakijoista on nähtävissä tilastosivulla. Löydät sivulta yritysten lähettämän hakemuksen käsittelytilanteen sekä tiedot yrityksen tukipäätöksestä.

Edellisen päivän tiedot päivittyvät raporttiin joka arkipäivä noin kello 12. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.