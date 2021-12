Kustannustuen 5. kierros käynnistyi – ensimmäisenä päivänä 1000 hakemusta

Kustannustuen viides kierros on tarkoitettu erityisesti majoitus-, ravitsemus- ja tapahtuma-alalle. Tukea voidaan myöntää sellaisille yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt tukikaudella 1.6.-30.9.2021 viranomaisen asettamista koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Viranomaisen suositus ei kuitenkaan riitä perusteeksi tuen myöntämiselle.

Rajatumpi tuki näkyy saapuneiden hakemusten määrässä

Aiempaa tiukempi toimialarajaus sekä ehdot harkinnanvaraisen tuen myöntämiselle näkyvät myös saapuneiden hakemusten määrässä: ensimmäisenä hakupäivänä Valtiokonttori vastaanotti yhteensä noin 1 000 kustannustukihakemusta. Se on puolet vähemmän kuin tuen neljännellä kierroksella, jolloin tukihakemuksia vastaanotettiin ensimmäisenä päivä 2 000. Yhteensä neljännellä kierroksella tukea haki noin 15 000 yritystä.

Hakemuksista on tähän mennessä ratkaistu 273. Myönteisen tukipäätöksen on saanut nyt 72 % ratkaistuista hakemuksista. Hyväksymisprosentti näyttää siis tässä vaiheessa hieman pienemmältä kuin tuen neljännellä kierroksella, jolla on hyväksytty 79 % hakijoista.

Ensimmäisten päivien aikana tukea on maksettu noin 2,3 miljoonaa euroa. Toimialoista tukea on maksettu eniten ravitsemistoimintaan.

Yhteensä kaikilla viidellä kierroksella Valtiokonttori on nyt maksanut noin 760 miljoonaa euroa kustannustukea.

Kattavasti tilastotietoa Valtiokonttorin verkkosivuilta

Valtiokonttorin sivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina on nyt julkaistu kattavat tilastot kustannustukihakemuksista ja -päätöksistä. Samalta sivulta voit tarkastella tilannetta kaikkien kustannustuen hakukierrosten osalta erikseen sekä yhteensä.

Tilastoista on nähtävissä muun muassa saapuneiden hakemusten ja maksetun tuen määrä. Tietoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi yritysten toimialan sekä sijainnin mukaan. Sen lisäksi tuen hakijoita on luokiteltu yrityskoon mukaan.

Myös yksityiskohtaisemmat tiedot tuen hakijoista on nähtävissä tilastosivulla. Löydät sivulta yritysten lähettämän hakemuksen käsittelytilanteen sekä tiedot yrityksen tukipäätöksestä.

Edellisen päivän tiedot päivittyvät raporttiin joka arkipäivä noin kello 12. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.