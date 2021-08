Kustannustuki ja tuki kiinteisiin kattamattomiin kustannuksiin haettavana 17.8. alkaen

Jaa

Valtiokonttori avaa yritysten määräaikaisen kustannustuen sähköisen haun tiistaina 17.8.2021 klo 9.00.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 % COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3.2021–31.5.2021) kohdistuvia palkkakuluja ja muita kuluja.

Tukea saadakseen yrityksellä on oltava vähintään 2 000 euroa hyväksyttäviä kustannuksia tukikaudelta sekä y-tunnus. Yrityksen liikevaihdon on pitänyt myös pudota yli 30 %, ja sen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Tukea voidaan myöntää 2 000–1 000 000 euroa.

Tuen piirissä olevat toimialat määritellään valtioneuvoston asetuksessa

Tuen piiriin kuuluvat toimialat on määritelty 12.8.2021 annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lista toimialoista tarkentaa tuen kohdentumista koronasta kärsineille yrityksille. Jos yrityksen toimiala ei asetuksen mukaan kuulu tuen piiriin, yritys voi kuitenkin hakea kustannustukea, jos sen liikevaihto on laskenut koronan vuoksi yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 30.9.2021 klo 16.15 asti. Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa haekustannustukea.fi on runsaasti tietoa, usein kysytyt kysymykset ja kattavat ohjeet hakemuksen täyttämiseen tuen hakijoille. Lisäksi hakijoiden käytössä on kustannustukilaskuri, jonka avulla maksettavan tuen määrää voi arvioida. Valtiokonttori myös tekee yhteistyötä Alueesi korona-apu-verkoston yritysneuvojien kanssa. Yrittäjät voivat saada apua yritysneuvojilta kustannustuen hakemuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Haettavana myös tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Samaan aikaan Valtiokonttorissa tulee haettavaksi myös tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Tuki on tarkoitettu niille yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea.

Tuen ehtona on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % tukikaudella 1.3.–31.5.2021 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Jos yritys kuuluu konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkastellaan konsernitasolla. Jos konserni on hakenut suurten yritysten sulkemiskorvausta, se voi hakea kustannustukea vain konsernina. Tukena korvataan enintään 70 % yrityksen/konsernin tappiosta.

Tukea haetaan paperilomakkeella Valtiokonttorista hakuaikana 17.8.-30.9.2021. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tilintarkastajan raportti, joka on toimitettava Valtiokonttorille 31.10. klo 16.15 mennessä. Tarkemmat ehdot ja hakuohjeet löytyvät tuen verkkosivuilta.

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haku päättyi

Perjantaina 13.8.2021 päättyi sulkemiskorvauksen haku keskisuurille ja suurille, yli 50 työntekijää työllistäville yrityksille. Perjantaihin mennessä hakemuksia oli saapunut yhteensä 17 ja korvausta oli maksettu 273 000 euroa. Sulkemiskorvausta hakeneilla yrityksillä on aikaa toimittaa hakemuksen liitteeksi tarvittava tilintarkastajaraportti lokakuun loppuun mennessä. Lopulliset tilastotiedot sulkemiskorvauksen hakija- ja maksumääristä päivittyvät Valtiokonttorin verkkosivulle myöhemmin.

Mikro- ja pienyrityksille tarkoitetun sulkemiskorvauksen hakuaika on vielä auki ja se päättyy 31.8.2021 klo 16.15.