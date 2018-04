KUTSU 26.4. Teknologiajättien valta kasvaa – kuinka pohjoismainen yhteiskunta vastaa? Demos Helsinki julkaisee The Nordic Digital Promise -vision

Ihmiset, laitteet ja kaikki niiden ympärillä oleva on tänä päivänä kytketty toisiinsa triljoonilla pienillä sensoreilla. Facebookin ja Googlen kaltaiset teknologiajätit kasvattavat valtaansa. Millaisia jännitteitä tämä synnyttää pohjoismaisessa yhteiskunnassa? The Nordic Digital Promise on ajatushautomo Demos Helsingin julkaisu, joka luo vision hyperkonnektiivisen yhteiskunnan rakentumisesta pohjoismaisten vahvuuksien varaan. Julkaisutilaisuus järjestetään Demos Helsingin toimistolla torstaina 26.4. klo 16-18.

Mark Zuckerbergin kasvot ovat tulleet viime viikkoina tutuksi, kun hän on istunut Yhdysvaltaojen kongressin grillattavana Facebookin tietosuojaskandaaliin liittyen.



Facebookin Cambridge Analytica -yhtiöön liittyvä tietosuojaskandaali alleviivasi teknologiajättien suurinta haastetta: luottamuksen puutetta. Luottamus on yksi pohjoismaisen yhteiskunnan kulmakivistä, joka näkyy niin ihmisten korkeana luottamuksena toisiinsa, poliitikkoihin ja hallitukseen.



Kuinka pidämme kiinni pohjoismaisen yhteiskunnan arvoista, kun Facebookin ja Googlen kaltaisten teknologiajättien valta kasvaa kasvamistaan – ja samalla triljoonat pienet sensorit yhdistävät yhä useampia ihmisiä ja laitteita toisiinsa? Kuinka paljon valtaa voimme teknologiajäteille antaa? Voiko pohjoismainen yhteiskunta pitää luottamuksen ja tasa-arvon kaltaisista arvoistaan kiinni, kun teknologisen kehityksen vauhti kasvaa?



Entä millaisen vision varaan pohjoismaisten yritysten ja innovaatioiden tulisi rakentua?



Kutsumme toimittajat The Nordic Digital Promise -julkaisutilaisuuteen Demos Helsingin toimistolle 26.4. klo 16-18. Tarjolla on syötävää ja juotavaa. Tilaisuuden kieli on englanti.



Tilaisuus alkaa The Nordic Digital Promise -julkaisulla ja jatkuu Demos Helsingin fasilitoimalla paneelikeskustelulla seuraavien panelistien kanssa:



Miapetra Kumpula-Natri, MEP, Euroopan Parlamentti

Robert Torvelainen, Public Policy Associate, Uber

Anne Kovalainen, Professori, Turun yliopisto

Johannes Koponen, Foresight expert, Demos Helsinki



Julkaisussa esitetään neljä teesiä hyperkonnektiivisesta yhteiskunnasta. Teesien teemat liittyvät tulevaisuuden kysymyksiin alustataloudesta, yrityksistä, innovaatioista ja arvonluonnista. Julkaisu liittyy strategiseen Naked Approach -tutkimusavaukseen, jonka parissa Demos Helsinki on työskennellyt monialaisen tutkimustiimin kanssa pitkään.



Teesien otsikot ovat:



1) From technology-driven to vision-driven development

2) From governing people to governing platforms

3) The limited-liability corporation is dead: from rigid corporations to new economic relationships

4) Hyperconnected business: from hunch to insight



