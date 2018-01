Kutsu aamukahville: Helsinki kehittää rohkeasti uusia sosiaali- ja terveyspalveluita

Helsinki kehittää rohkeasti uusia sosiaali- ja terveyspalveluita – tule kuulemaan miten!

Tervetuloa apulaispormestari Sanna Vesikansan aamukahville keskustelemaan sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisista asioista perjantaina 2.2.2018 klo 9.00. Kerromme 5.2. avautuvasta Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksesta ja uudesta Seniori-info palvelusta, joka helpottaa ikäihmisten arkea.

Helsingin kaupunki ei ole jäänyt odottamaan kansallista sote-uudistusta, vaan lähtenyt rohkeasti uudistamaan sosiaali- ja terveyspalveluitaan ja kehittämään uusia palveluja.

Avaamme Kalasatamaan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen. Keskuksessa on käytössä uusi palvelumalli, jonka myötä asiakas saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta. Keskus on auki arkisin klo 7 - 20. Kalasatamassa on muun muassa terveysasema-, päihde- ja mielenterveys- ja hammashoitopalveluja sekä sosiaalipalveluja. Kalasatamassa on myös HUSLABin toimipiste.

Helsingin kaupunki on perustanut palveluneuvonnan ja asiakasohjausyksikön HelppiSeniorin. Siihen keskistetään kaikki ikääntyneiden neuvonta ja palvelutarpeen arviointi. Asiakkaille asiointi on jatkossa helpompaa ja joustavampaa. Riittää, että tietää yhden puhelinnumeron, johon soittamalla saa apua ja josta ohjataan eteenpäin.

Apulaispormestari Sanna Vesikansan lisäksi yllä mainittuja aiheita valottavat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö Lars Rosengren ja ikääntyneiden palvelujen asiakasohjauspäällikkö Eeva Raulos.

Lämpimästi tervetuloa!

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa

Ilmoittautumiset ystävällisesti 31.1.2018 mennessä: https://www.lyyti.in/media2018

Osoite: Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, Työpajankatu 14 A (kartta)

Yhteyshenkilöt:

Sosiaali- ja terveystoimen, viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari puh. 050 3809738, jaana.juutilainen-saari@hel.fi

