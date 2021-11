Kutsu Aki Lindénin (SDP) keskustelutilaisuuteen: Miten varmistetaan lääkärille pääsy?

SDP:n Matias Mäkynen: "Wolt on suomalainen menestystarina - kasvuyrityksiä kannattaa tukea" 10.11.2021 12:54:49 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen onnittelee Woltin perustajia historiallisen yrityskaupan sopimisesta. Yhtiö myydään noin 7 miljardin euron hintaan yhdysvaltalaiselle DoorDashille, joka toimii samalla ruokalähettialalla. Kaupasta maksetaan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta. - Onnittelut Miki Kuuselle, Juhani Mykkäselle ja koko Woltin kasvun eteen työskennelleelle perustajatiimille. 2014 perustettu yritys on kasvanut voimakkaasti ja luonut bisneksensä uuden teknologian ja osaamisen ympärille. Samalla se on tarjonnut matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia tuhansille ihmisille. Tämä on arvokasta, Mäkynen sanoo. Woltin perustaja Miki Kuusi tunnetaan myös Suomen start-up yhteisön rakentajana. Hänen perustamansa start up -tapahtuma Slush kerää yhteen yrityksiä ja rahoittajia ympäri maailman. Nykyisen start up -kulttuurin alkulähteenä pidetään Aalto yliopiston opiskelijoiden yrittäjyyden ympärille rakentunutta Aaltoes-järjestöä. - Wolt on ääriesimerkk