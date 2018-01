Kutsu: Analyysi kuntien tilinpäätösten 2017 ennakkotiedoista

Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi järjestetään 7.–9.2.2018 M/S Silja Symphony laivalla. Foorumin aluksi pidetään aamulla satamassa tiedotustilaisuus, jossa Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen ja liiton talousasiantuntijat analysoivat kuntien taloustilannetta ja samana aamuna julkaistuja kuntien tilinpäätösarviotietoja vuodelta 2017. Tiedotustilaisuudessa käsitellään myös kuntien lähivuosien talousnäkymiä.

Kuntaliiton kutsu tiedotusvälineille

29.1.2018



Kutsu tiedotustilaisuuteen ja tapahtumaan

Tiedotustilaisuus: Analyysi kuntien tilinpäätösten 2017 ennakkotiedoista

Aika: Keskiviikko 7.2.2018 klo 9.30–10.30

Paikka: Ravintola Tuuliviiri /Robert’s Coffee, Eteläsataman Olympiaterminaali, Helsinki

Kuntaliitto tarjoaa valokuvia tiedotustilaisuudesta toimitukselliseen käyttöön.



Tapahtuma: Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi

Aika: 7.2.2018 klo 11.30–16.30

Paikka: M/S Silja Symphony, Eteläsataman Olympiaterminaali, Helsinki

Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi pidetään nyt 31. kerran. Kuntien talousjohdolle suunnattu foorumi käsittelee maakunta- ja soteuudistusta ja työllisyys- ja kasvupalvelu-uudistusta. Lisäksi tarkastellaan Suomen talouden tilaa tulevaisuudessa, sekä kuntien rahoitusta, taloutta ja uudistusten kokonaisuutta ja kunnan roolia tulevaisuudessa. Foorumin avaa Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero.

Toimituksenne nimeämä edustaja on tervetullut seuraamaan maksutta foorumin satamassa tapahtuvaa osuutta 7.2.2018 noin klo 16.30 asti. Foorumin suomenkielinen ohjelma on luettavissa sivulla http://www.rafo.fi.



Laivan turvamääräysten vuoksi foorumiin on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittaudu viimeistään 5.2. klo 12 viestintäkoordinaattori Raija Heinolle, mieluiten sähköpostilla raija.heino@kuntaliitto.fi p. 050 623 18. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava syntymäaika (pp-kk-vv). Kulkuluvan laivalle saa Eteläsataman Olympiaterminaalin ilmoittautumispisteestä 7.2. klo 10.00 alkaen.



Tervetuloa!

Esa Nieminen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Suomen Kuntaliitto

p.040 546 6424