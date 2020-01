KUTSU: Basamin naisilla on asiaa

Yleiskustantajana tunnettu Basam Books on aina ollut ajan hermolla ja tarjonnut mahdollisuuden erilaisille aiheille ja ilmiöille. Alkavan vuosikymmenen kunniaksi olemme koonneet ajankohtaisimmat uutuusteokset yhteen ja luoneet mielenkiintoisen julkistamistilaisuuden.

Basam Books starttaa uudelle vuosikymmenelle Helsingin keskustakirjasto Oodissa, Kino Reginassa 14.1. kello 9.00 - 11.00. Julkistamistilaisuus tuo yhteen Basam Booksin naiskirjailijoita. Jaana Villasen, Johanna Matikka Linnerin sekä Liisa Näsin teokset limittyvät toisiinsa vastuullisen, rohkean ja osallistuvan vaikuttamisen sekä kaiken hyvän edistämisen merkeissä. Mukana olevat vierailjat Katja Pasanen ja Mirkku Merimaa tuovat lisämausteen omilla puheenvuoroillaan hyvinvoinnin ja oman ihanuuden merkityksestä.

Jaana Villanen

Merkityksellisyys on rohkeutta -kirja pureutuu merkityksellisyyden ja rohkeuden voimaan, ja haastaa pysähtymään kahden tärkeän kysymyksen äärelle, jotka ovat: ”Kuka minä olen?” ja ”Mitä minä haluan?”

Kirjan tarinassa Jaana läpikäy tunnelmia #kävelenaiselleammatti -hyväntekeväisyystempauksesta, missä hän käveli Nuorgamista Hankoon ja, keräsi 1534 km:n matkalla lähes 700 ammattia kehitysmaan naisille. Jaanassa itsessään konkretisoituvat tarinat sisukkuudesta, peräänantamattomuudesta, vastuullisuudesta ja kovasta työstä, jotka syntyvät itselleen tärkeiden asioiden tekemisestä.

Jaana Villanen on arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintakehittäjä, puhuja, juontaja, tarinankertoja ja osallistava kouluttaja, joka on loputtoman kiinnostunut sekä jokaisen ihmisten että yritysten kehittämisestä arvopohjaisesti.

Katja Pasanen

Katja on kannustava mentaalivalmentaja, joka tuo parhaan esille sinusta. Katjalla on vahva kokemustausta urheilun puolella, minkä lisäksi hän on kouluttautunut muun muassa terveydenhuollon, psykologian ja johtamisen saralla rakentaen kattavan asiantuntemuksen valmentamiseen. Katja toimii parhaillaan HPK:n naisten jääkiekkojoukkueen päävalmentajana ja luennoi itsensä johtamisesta. Katja Pasanen on erikoistunut henkiseen valmennukseen huippu-urheilussa ja yritysmaailmassa.

Mirkku Merimaa

Mirkku Merimaa on vankan kokemustaustan omaava valokuvauksen ammattilainen, joka haluaa parantaa maailmaa yksi kuva ja kohtaaminen kerrallaan. Mirkun tausta on mainostoimiston puolella. Lisäksi hän on perehtynyt markkinointiin, mediaan ja viestintään erilaisten opintojen kautta. Yrittäjänä Mirkku on toiminut lähes 10 vuoden ajan, integroiden valokuvaukseen myös elämyksellisiä ja hyvinvointipainotteisia elementtejä. Mirkku on toinen Ihana Elämys Oy:n perustajista ja #älämahdumuottiin -kampanjan liikkeellepanijoista – toiveenaan auttaa kaikkia löytämään tunne omasta ihanuudestaan ja arvokkuudestaan.

Johanna Linner Matikka

Hyvinvointi on myös yksilöstä ulospäin suuntautuvaa liikettä, kykyä ja tahtoa vaikuttaa yhteisen hyvän edistämiseksi. Elämme ajassa jossa ilmastonmuutos aiheuttaa merkittävän uhkan elämän jatkuvuudelle ja kasvava eriarvoisuus ihmisten välillä repii kansaa eri leireihin. Olemmeko unohtaneet ihmisyyden ytimessä olevat arvot – keskinäiset riippuvuussuhteet ja jaetun huolenpidon periaatteen? Kestävä hyvinvointi ulottuu yksilöstä yhteisöihin ja yhteiskuntaan asti. Miten edistetään sellaista hyvinvointia joka kuuluu kaikille?

Johanna Linner Matikka on yhteiskuntatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, joogaopettaja ja positiivisen psykologian harjoittaja. Hänen esikoiskirjansa Muutoksentekijä - kohti lempeyden vallankumousta, julkaistiin viime syksynä.

Liisa Näsi

Novellikokoelma Eilispäivä ei kuole on Liisa Näsin esikoisteos. Novellit kertovat arkisesta elämästä, jossa jokin nyrjähtää. Erilaisten kummallisuuksien kautta kiteytyy jotain kirkasta siitä todellisuudesta, jossa elämme. Liisa Näsi lainaa novelleihinsa aineksia ja filosofiaa niin kansanperinteistä ja kauhusta kuin narratiivisesta työskentelystäkin.

Novellit ottavat terävästi ja vinon huumorin avulla kantaa nykymenoon, kuten vanhustenhoitoon, ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa, ympäristönsuojeluun, erilaisuuden hyväksyntään, ulkonäköpaineisiin, koirien ylijalostukseen, luomutuotebuumiin, tavaroiden kulutukseen ja ihmissuhteiden valtapeleihin.

Liisa Näsi on koulutukseltaan fil.maisteri, kielitieteilijä ja tehnyt kansainvälisiä töitä Helsingin yliopistolle ja YK:lle. Hän on utelias elämän edessä ja haalii mielelläni tietoa eri aihepiireistä.



Tilaisuuden ohjelma

9.10 - 9.15 Tervetuloa!

9.15 - 9.35 Merkityksellisyys on rohkeutta, Jaana Villanen

9.35 - 9.45 Itsensä johtamisen taidot, Katja Pasanen

9.45 - 9.55 #älämahdumuottiin -esittely, Mirkku Merimaa

9.55 - 10.15 Muutoksentekijä, Johanna Linner Matikka

10.15 - 10.35 Eilispäivä ei kuole -novellikokoelma, Liisa Näsi

10.45 - Ostomahdollisuus kirjoille

11.00 Tilaisuuden päätös

Julkistamistilaisuus Oodi Kino Regina, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki, 14.1.2020 klo 09.00-11.00 Lämpimästi tervetuloa!