Kutsu: Call to Europe - Seminaari EU:n ja euroalueen tulevaisuudesta

Mitä tapahtuu, kun Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn keskustelee taloudesta brittiläisen radikaalin taloustieteilijän Ann Pettiforin kanssa? Kumman kanssa entinen työllisyys- ja sosiaalisten asioiden komissaari László Andor on samaa mieltä? Minkälainen on euron tulevaisuus ja Euroopan poliittinen tulevaisuus?

Sorsa-säätiö tuo Helsinkiin huippututkijoita ja poliittisia vaikuttajia keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Ensi vuonna on luvassa jäsenmaan ero unionista, Euroopan parlamentin vaalit ja Suomen EU-puheenjohtajuus. Mihin suuntaan unioni kulkee?

Talouteen keskittyvässä paneelissa ovat keskustelijoina Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn, entinen työllisyys- ja sosiaalisten asioiden komissaari László Andor ja makrotaloustutkija ja Britannian Labourin neuvonantajiin kuulunut Ann Pettifor. Löytyykö eri näkemyksien väliltä yhteistä säveltä Euroopan talousarkkitehtuurista? Paneelin moderoi toimittaja Paavo Teittinen.

Poliittista tulevaisuutta käsittelevässä paneelissa keskustelijoina ovat EU:n yhdentymiseen tähdänneen "Lissabonin strategian äiti" Maria Joao Rodriguez, Vrije Universiteit Amsterdamin politiikantutkimuksen professori André Krouwel ja SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. Pitkään jatkunut yhdentyminen on nyt vakavasti haastettuna – voiko yhdentyminen jatkua ja jos voi, niin miten? Paneelin moderoi toimittaja Kirsi Heikel.

Katso seminaarin koko ohjelma tästä. Muita puhujia ovat mm. Jaakko Kiander, Pekka Ristelä ja Antti Rinne.

Puhujat:

Ann Pettifor on PRIME-taloustutkimusverkoston johtaja ja hän on julkaissut mm. vuonna 2006 taloustaantumaa ennakoineen kirjan "The Coming First World Debt Crisis" ja vuonna 2014 rahareformia käsittelevän kirjan "Just Money: How Society Can Break the Despotic Power of Finance" sekä toiminut mm. Britannian Labour-puolueen talousneuvonantajana.

László Andor on unkarilainen taloustieteilijä, joka toimi Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaavana komissaarina vuosina 2010-2014. Sitä ennen hän on toiminut mm. apulaisprofessorina Corvinus-yliopistossa Budapestissa ja johtokunnan jäsenenä Euroopan jälleenrakennuspankissa.

Olli Rehn on Suomen Pankin pääjohtaja, joka on toiminut kansanedustajana, europarlamentaarikkona, ministerinä ja EU-komissaarina (laajentumisasiat 2004-09, talous- ja raha-asiat 2010-14).

Maria Joao Rodriguez on portugalilainen EU-asioihin perehtynyt akateemikko ja entinen Portugalin työministeri. Hänet tunnetaan myös EU:n yhdentymistä edistäneen Lissabonin strategian äitinä. Vuonna 2014 hänet valittiin Euroopan parlamenttiin.

Antti Rinne on SDP:n puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on lakimies ja siirtyi SDP:n puheenjohtajaksi ammattiliitto Pron puheenjohtajan tehtävistä.

André Krouwel opettaa politiikan tutkimusta ja kommunikaatiota Vrije Universiteit Amsterdamissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy puolueisiin ja vaaleihin ja hänen viimeisin kirjansa on ”Party Transformations in European Democracies”. Viime vuosina Krouwel on myös keskittynyt EU-vastaisuuteen, populismiin ja eliitinvastaisuuteen äänestäjien keskuudessa ympäri Eurooppaa.

Antton Rönnholm on SDP:n puoluesihteeri. Hän on työskennellyt poliittisena avustajana ja erityisavustajana, sekä asiantuntijatehtävissä sekä Helsingissä että Brysselissä.