Kutsu: Disruptioita posliinikaupassa -pamfletin julkistus

Setäkuiskaajanakin tunnetun Jenni Karjalaisen Disruptioita posliinikaupassa -pamfletti (Kalevi Sorsa -säätiö 2018) tuo työelämän kehittämiseen arjen näkökulman. Karjalaisen mukaan Suomi hellii itsestään ajatusta innovaatiovetoisena osaamistaloutena, mutta työelämässä emme riittävästi osaa ottaa emmekä jättää toisintekemiselle tilaa.

Työelämän rakenteellisista jäykkyyksistä puhutaan paljon. Joustoja haetaan luomalla uutta, yhtä lailla jäykkää lainsäädäntöä. Työn ja työelämän tekevät kuitenkin ihmiset, joiden toimintaa voi lainsäädännöllä ohjata vain rajallisesti.

”Työelämän arki ei ole posliinikauppa. Vaikka hiukan rymistelisi, mitään tuskin menee peruuttamattomasti rikki. Suurempi riski on, jos emme opettele tekemään asioita toisin”, Karjalainen linjaa.



Jenni Karjalainen on Insinööriliiton johtava asiantuntija, joka on aiemmin työskennellyt mm. SAK:ssa, Akavassa ja työministerin erityisavustajana.



