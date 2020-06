Kutsu: Elämyksellinen asunnonmyyntitilaisuus La Dolce vita -tyyliin Hangossa

Kylpyläkaupunki Hangossa myydään Lars Sonckin suunnittelemasta talosta Bulevardi 20 kulttuurihistoriallinen arvoasunto. Myyntitapahtuma ei ole perinteinen. Se on tapahtuma, johon on yhdistetty mielenkiintoisia esitelmiä, monologiteatteriesitys ja menneen ajan hengessä seurapiiritapahtuma ylellisine lahjoineen.

Aika: 4.7.2020

Paikka: Bulevardi 20 A 22, 10900 Hanko

Ohjelma:

Tilaisuus alkaa klo 18.00, jolloin kaupunginjohtaja Denis Strandell esitelmöi Lars Sonckin suunnitteleman talon vaikuttavasta historiasta. Bulevardi 20 taloon liittyy huvittavia käänteitä sekä kömmähdyksistä sodan loppuvaiheissa.

klo 18.10 Designapteekki, Rakennusapteekki Partner, yrittäjä Jari Ahlqvist kertoo rakennustaiteesta ja perinnerakentamisesta.

klo 18.20 Hangon museojohtaja Laura Lotta Andersson esitelmöi Hangon ylellisestä kylpyläelämästä 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa.

klo 18.30 kiinteistövälittäjä Bulevardin Kotimeklareista Pauliina Kivikoski selvittää laadukkaan asumisen trendit.

klo 18.35 kiinteistövälittäjä Hima & Huvilan Malin Fagerlund kertoo Hangon asumisen trendeistä.

klo 18.40 näyttelijä Marika Sampio-Utriainen esittää teatterimonologin Aino Järnefeltistä, Jean Sibeliuksen vaimosta. (Lars Sonck suunnitteli Järvenpään Aino-huvilan.)

klo 18.55 Arpajaiset

Tilaisuudessa arvotaan kaksi hemmotteluviikonloppua kahdelle Hotel Regattaan sisältäen aamiaiset, span sisäänpääsyt sekä illalliset. Lisäksi aitoja Champagne-pulloja.

klo 19.00 Cocktail tilaisuus

klo 19.30 Hotel Regatan johtaja Axel Holmström esittelee toisen Lars Sonckin suunnitteleman rakennuksen hotelli Regatan, jossa vain lehdistön edustajille arvotaan hemmotteluviikonloppu kahdelle sisältäen aamiaiset, span sisäänpääsyt ja illalliset.

Esittelykierroksen jälkeen lehdistöllä on mahdollisuus jäädä nauttimaan Regatta Span kylpylästä kuplivan kera.

Tilaisuudessa Bulevardi 20 on tarjolla ranskalaista kuohuviiniä ja Hangon merenantimia.

pukukoodi: smart elegant

Sitovat ilmoittautumiset 1.7.2020 menessä.

Ira Linnéa von Witte, hanko@designapteekki.fi, 044 7888878 / 044 7777441

Samana viikonloppuna 3-5.7. on Hangon Regatan korvaava tilaisuus Hanko Classic, joka on hienostuneempi ja pienempimuotoisempi kuin itse perinteinen Hangon Regatta. Siellä on esillä kahdeksan veneluokkaa.

Lisätietoja:

Linkki nettisivuille

Asunnon ja Designapteekin omistaja Jari Ahlqvist, info@designapteekki.fi, 040 5284636

Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell, denis.strandell@hanko.fi 019 220 3210

Hotel Regatan johtaja Axel Holmström, axel.holmstrom@hotelregatta.fi 050 5099501

Hanko on tunnettu kylpyläkaupunki jossa seurapiirit viettivät 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa eleganttia kylpyläelämää arvorakennuksissa asuen. Hanko on tunnettu puurakenteisista pitsihuviloistaan, mutta alueella on myös komeita kivitaloja, kuten 1897 rakennettu Bulevardi 20, joka edustaa tyylillisesti uusrenesanssin ja jugendin välimuotoa.

Hankolaisessa arvorakennuksessa asumisessa on menneen maailman historian havinaa. Se on todellista La Dolce Vitaa.