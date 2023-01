KUTSU ENNAKKOESITTELYYN: Heurekan Leikin voima -näyttelyssä kannustetaan elinikäiseen leikkimiseen

Uusi Leikin voima -näyttely avautuu 4.2.2023

Yleisölle lauantaina 4.2.2023 avautuvan Leikin voima -näyttelyn pääsanoma on leikin ja leikkisyyden tärkeys meille kaikille iästä riippumatta: leikki on onnellisen elämän perusta. Leikki on universaalia, luonnollista ja välttämätöntä ihmisen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille.

Leikin voima -näyttelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä leikin merkityksestä ja kannustaa kaikkia - niin lapsia kuin aikuisiakin - heittäytymään leikin maailmaan. Näyttely myös puolustaa lasten oikeutta olla lapsia ja muistuttaa aikuisia sisäisestä lapsestaan. Samalla näyttelyn tavoitteena on kaataa leikkeihin liitettyjä raja-aitoja: kaikki saavat leikkiä kaikenlaisia leikkejä eivätkä mitkään leikit ole sopimattomia jollekin.

Näyttely on ylistyslaulu lapsuudelle, leikille ja lasten uteliaalle maailmankatsomukselle. Leikki on universaalia, luonnollista ja välttämätöntä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Leikkimään oppii leikkimällä ja leikin taitoa kannattaa harjoittaa läpi elämän. Haluamme kannustaa näyttelyssä kävijöitä elinikäiseen leikkimiseen.

Leikin maailma -näyttely on rakennettu leikkitieteellisen puutarhan muotoon. Puutarha on jaettu viiteen erilaiseen leikin saarekkeeseen, jotka edustavat erilaisia leikkitieteellisiä luontotyyppejä: hassuttelu, luovuus, seikkailu ja tutkiminen, uskallus sekä välittäminen. Näyttelyssä on yli 20 erilaista leikkiä.

Näyttelyn suunnitellussa on tehty laajasti yhteistyötä varhaiskasvatuksen, leikin sekä leikkiympäristöjen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Näyttelyyn ja siihen liittyviin oppimisohjelmiin on saatu tukea Tikkurila Oyj:ltä.

Lisätiedot:

Näyttelyn projektipäällikkö Päivi Garner, puh. 040 9015 271, paivi.garner@heureka.fi

Näyttelyn verkkosivut: https://www.heureka.fi/nayttely/leikin-voima/