KUTSU: Finding Fintech -tilaisuus Slushissa 22.11.2019

Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) on teknologiayhtiö globaaleilla maksuteollisuusmarkkinoilla. Meidän maksujenkäsittelyverkostomme on maailman nopein. Yhdistämme kuluttajia, rahoituslaitoksia, kauppiaita, valtioita ja yrityksiä yli 210 maassa ja alueella. Mastercardin tuotteet ja ratkaisut tekevät arjesta ‒ ostoksista, matkustamisesta, yrityksen pyörittämisestä ja taloushallinnosta ‒ kaikille yhä helpompaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Seuraa meitä Twitterissä @MastercardNews, liity keskusteluumme Beyond the Transaction -blogissa ja tilaa uutiskirjeemmeEngagement Bureau.Lisätietoja www.mastercard.fi

Lighthouse-kehitysohjelma

Lighthouse-kehitysohjelma on suunniteltu auttamaan finanssiteknologia-alan startupeja kohtaamiensa suurimpien haasteiden käsittelyssä. Se tapahtuu tuomalla alan asiantuntijat ja startupit yhteen sarjassa työpajoja, joissa kaikki voivat oppia toisiltaan ja ratkaista huomisen haasteita. Jokainen osallistuva yritys saa oman yhteyshenkilön, joka auttaa startupia pääsemään käsiksi tarvitsemiinsa resursseihin, kuten aihealueen asiantuntemukseen, markkinatutkimuksiin ja dataan sekä tutustumaan alan toimijoihin sekä Mastercardin asiakkaisiin ja kumppaneihin. Kehitysohjelman kohderyhmänä ovat fintech-alan startup-yritykset, jotka työskentelevät sähköisen kaupankäynnin, maksamisen, tekoälyn, pankkien avoimien rajapintojen, tietoturvan (esimerkiksi biometriikan), lohkoketjujen ja niihin liittyvien alueiden parissa. Lighthouse-kehitysohjelma järjestetään tänä syksynä kolmannen kerran. Ohjelma sisältää koko päivän kestäviä työpajoja sekä neuvontaa niiden välisenä aikana. Lisätietoja: www www.mclighthouse.com