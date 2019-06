Kutsu Fingon kesätoimittajatilaisuuteen

Heinäkuussa alkaa Suomen kausi EU:n puheenjohtajana. Miten Suomi voi aitiopaikalta rakentaa kestävää ja reilua Eurooppaa ja maailmaa? Ilmastonmuutos vaatii ripeitä toimia, mutta riittävätkö uuden hallituksen lupaukset ilmastonmuutoksen hillintään? Entä miten uusi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri aikoo uudistaa kehitysyhteistyötä? Minkä asioiden parissa suomalaiset kehitys- ja ympäristöjärjestöt tekevät parhaillaan töitä kehittyvissä maissa ja Suomessa?

Toivotamme kaikki globaaleista ongelmista, ratkaisuista, kehityskysymyksistä ja järjestösektorista kiinnostuneet kesätoimittajat lämpimästi tervetulleeksi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n toimittajatilaisuuteen torstaina 13.6. klo 17.30–19.30 ravintola Lasipalatsin Helsinki-kabinettiin.

Tilaisuudessa saat kesän tärkeimmät juttuvinkit sekä tarjoilemme laajan kattauksen kestävän kehityksen, kehityspolitiikan, ilmaston, kestävän talouden ja kansalaisyhteiskunnan ajankohtaisimmista puheenaiheista. Tilaisuudessa tarjolla ruokaa ja kesäisiä virvokkeita.

Ohjelma

Tapahtumaan mahtuu mukaan enintään 20 toimittajaa, joten ilmoittaudu pian mukaan tämän linkin kautta.