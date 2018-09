KUTSU: FinnBuild ja FinnBuild Infra – Rakentamisen ja talotekniikka-alan sekä infrarakentamisen suurtapahtuma Messukeskuksessa 10.–12.10.2018

Tervetuloa Suomen suurimpaan rakennus- ja talotekniikka-alan sekä infrarakentamisen messukokonaisuuteen 10.–12.10.2018 Messukeskukseen, Helsinkiin. Tapahtuman aukioloajat ke klo 9–18, to klo 9–19 ja pe klo 9–16. Lopussa linkki suoraan akkreditoitumiseen.

POIMINTOJA TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN OHJELMASTA

Keskiviikko 10.10.

Klo 10.00, Rakennuslehti-lava, halli 1

Energia ja ympäristö: Miten ympäristö huomioidaan 2020-luvun suunnittelussa ja rakentamisessa?

Kimmo Tiilikainen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Klo 10.30, Rakennuslehti-lava

Innovaatioiden mahdollisuudet rakentamisen laadun parantamisessa

Risto Mykkänen, kehittämispäällikkö, rakennetun omaisuuden hallinta, Helsingin kaupunki

Klo 10.30, Destia-lava, halli 2

Miksi sillat sortuvat?

TkT Risto Kiviluoma, WSP

Klo 13.00, YIT-lava, halli 2

Autonominen ajaminen ja sen muutokset tieinfraan

Harri Santamala, tj. Sensible 4 Oy

Klo 13.20, FinnBuild-lava, halli 7

Mitä kiertotalous tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla?

Jessica Karhu, vanhempi erityisasiantuntija, GBC Finland

Klo 14.00, FinnBuild-lava

Luottamus, johtaminen ja rakentaminen

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

Klo 14.40, FinnBuild-lava

Paneelikeskustelu: Rakennusmääräyksen puhuttavat

Moderaattorina Juha Salmi, tj., Suomen asuntotietokeskus, panelisteina Harri Aavaharju, vastaava lvi-tarkastusinsinööri, Vantaan kaupunki, Tapani Idman, ryhmäpäällikkö, LVI-Suunnittelu Granlund Oy, Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, Ympäristöministeriö.

Klo 15.30, FinnBuild-lava

Paneelikeskustelu: Suomessa 100 vesivahinkoa päivässä, miten ratkaisemme ongelman?

Keskustelijoina Tero Kemppainen, maajohtaja GROHE Suomi, Juhana Kilpeläinen, tj., LVIturva, juontajana Lotta Fagerlund, GROHE Suomi.



TORSTAI, 11.10.

Klo 10.00, Rakennuslehti-lava

Digitalisaatio, tekoäly, alustatalous… Miten ne pakottavat uudistumaan?

Reijo Karhinen, vuorineuvos

Klo 10.30, Rakennuslehti-lava

Virtuaalinen työmaa ja keinoäly rikkovat yhteistyön rajoja ja luovat läpinäkyvyyttä

Tuomo Tiilikainen, digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco Oy

Klo 10.40 Finnbuild-lava

Kokeiluista käytäntöön – Miten digitalisaatiosta saadaan laajasti hyödyt tuottavuudessa, laadussa ja asiakaslähtöisyydessä?

Teemu Lehtinen, Chief Digital Officer, KIRA-digi-hanke

Klo 11.10, Rakennuslehti-lava

Future construction and megatrends – Tulevaisuuden rakentaminen ja megatrendit

Ville Nurminen, Alignment Manager, Elina Pesonen, Sales Manager ja Janne Mecklin, Project Manager, BEWi.

Klo 11.20, FinnBuild-lava

Fixing the productivity problem of construction through improved situation picture

Olli Seppänen,Professor of Practice at the Aalto University School of Engineering, Department of Civil Engineering

Klo 11.30, YIT-lava

Infrahankkeet hallintaan

Harri Kailasalo, johtaja, infraprojektit, YIT

Klo 14.00, FinnBuild-lava

Why adoption of BIM has not changed the construction industry as expected?

Arto Kiviniemi, PhD, MSc.Arch, Professor of Digital Architectural Design School of Architecture, University of Liverpool

Klo 14.00–16.30, Destia-lava

Infrapoliittinen iltapäivä

Aiheina mm. Mitä luvassa infrahankkeille? (Anne Berner), Jäämeren rata – unelmaa vai todellisuutta (Timo Lohi), Suomen infrainvestoinnit verrattuna kilpailijamaihin (Sami Pakarinen) ja Infra-alan tulevaisuuden haasteet

Klo 17.00, Rakennuslehti-lava

Rakennuslehti Awards

Tilaisuudessa palkitaan mm. Rakennuslehden Vuoden 2018 Työmaa ja Rakentamisen laatuteko, RIA:n Vuoden insinööri ja RIL:in Vuoden nuori DI.

Klo 19.00 FinnBuild-lava

Messujen iltajuhla FinnBuild Party

Esiintyy mm. Popeda.



PERJANTAI, 12.10.

Klo 10.00–12.00, Rakennuslehti-lava

SPAN-siltakilpailun koestaminen ja palkintojen jako (klo 12), halli 1

Klo 10.00, FinnBuild-lava

Onko Suomi valmiiksi rakennettu?

Aleksi Randell, tj. Rakennusteollisuus RT ry

Klo 12.40, FinnBuild-lava

Omistajan ohjauksella konkretiaa kiinteistön elinkaaritavoitteisiin

Kalle Hintikka, projektipäällikkö, Lidl Suomi Ky

Klo 13.00, Rakennuslehti-lava

Millainen on tulevaisuuden älykäs kaupunki?

Anni Sinnemäki, apulaispormestari, Helsingin kaupunki



KOKO OHJELMA VERKOSSA: https://finnbuild.messukeskus.com/messuilla/

MESSUILLA JAETTAVAT MESSUSÄÄTIÖPALKINNOT

Ympäristön hyväksi -palkinto, ke 10.10. klo 13.30, YIT-lava

FinnBuild Highlights -palkinto, to, 11.10. Rakennuslehti Awards, halli 1 alk. klo 17

SPAN-puusiltakilpailu pe, 12.10. SPAN-puusiltakilpailun siltojen koestus alkaen klo 10, palkintojen jako klo 12, siltojen rakentamista voi seurata hallissa 1.



LEHDISTÖKESKUS

Messukeskuksen lehdistökeskus (eteläinen sisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina, keskiviikkona jo klo 8.30. Esitä tullessasi voimassa oleva toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä.



AKKREDITOIDU ENNAKKOON: https://messukeskus.com/uutishuone/akkreditointi/

Tapahtuman verkkosivuilta löytyy tapahtuman tiedotteiden lisäksi näytteilleasettajien tiedotteita. Kuvia messuista tulee: http://mediabank.messukeskus.com. Kuvat ovat vapaasti median käytettävissä.

PYSÄKÖINTI

Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Puomilta saatava pysäköintikortti leimataan Lehdistökeskuksen leimauslaitteessa.

LISÄTIETOJA

Messukeskus, tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com.