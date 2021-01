Kutsu Finnpanelin TV-vuositilaisuuteen 2021

Miten poikkeuksellinen vuosi vaikutti television katseluun Suomessa? Vaihtuiko suosituin ohjelma ja millaiset ohjelmat kiinnostivat suomalaisia vuonna 2020?

Tule kuulemaan televisiovuodesta 2020 ja television katselun tulevaisuudesta.

Tilaisuus järjestetään verkon välityksellä:

Aika: torstaina 21.1.2021 klo 10.00–11.30

Paikka: Webinaari

OHJELMA

TV nyt ja tulevaisuudessa

Taina Mecklin, TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Research Director, MTV

TV-sisältöjen katselu Suomessa 2020

Lena Brun, toimitusjohtaja, Finnpanel

Tavoitteita Total TV -mainonnan mittaamiselle Suomessa

Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Marketing Finland

Anna Lujanen, toiminnanjohtaja, Screenforce Finland

The biggest issues in TV research right now

Richard Marks, Research Director, asi

