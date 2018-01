Kutsu Folkhälsanin lehdistötilaisuuteen Norrvallaan 12.1.

Hyvää alkanutta vuotta Suomi! Estejuoksukilpailu Toughest järjestetään ensimmäistä kertaa Suomen maaperällä 17.-19.8.2018. Kilpailu käydään Vöyrin Norrvallassa, joka tarjoaa täydellisen ympäristön tapahtumalle.

Tervetuloa lehdistötilaisuuteen Norrvallaan perjantaina 12.1.2018 kello 12.

Tarjoamme lehdistötilaisuuteen saapuville lounaan kello 11 alkaen. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 11.1. klo 12:een mennessä.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja kysymään tarkemmin Pohjanmaan vuoden 2018 suuresta liikuntatapahtumasta.

Toughest on yksi maailman tunnetuimmista estejuoksukilpailujen järjestäjistä, ja riippumaton Mud Run Guide -verkkopalvelu on valinnut sen kahtena viime vuotena ”Euroopan parhaaksi kiertueeksi ja konseptiksi. Nyt on viimein Suomenkin vuoro päästä mukaan järjestämään tätä estejuoksukilpailua ja osallistumaan maailmanlaajuiseen nousevaan trendiin. Lajilla on yli kaksi miljoonaa aktiiviharrastajaa Euroopassa ja neljä miljoonaa Yhdysvalloissa. Estejuoksukilpailu on englanniksi OCR (Obstacle Course Race), ja se on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilulajeista.

Olemme olleet yhteyksissä Toughestin kanssa yli vuoden ajan tapahtuman järjestämiseksi Suomessa. Viimeisen puolen vuoden ajan olemme neuvotelleet ja rakentaneet kokonaisuutta kiertueen muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. Nyt Folkhälsan ja Toughest ovat tehneet sopimuksen Toughest-estejuoksukilpailun järjestämisestä Suomessa.

Tämä on iso meiltä iso panostus ja olemme todella innostuneita, että pääsemme osaltamme mukaan Toughest-kiertueelle ja järjestämään toivottavasti Pohjanmaan vuoden 2018 suurinta liikuntatapahtumaa. Odotamme tapahtumaan myös suurta joukkoa ulkomaisia osallistujia.

-Folkhälsan tuntuu meille Toughestille täydelliseltä yhteistyökumppanilta. Folkhälsanilla on vahva paikallinen organisaatio, jolla on myös vankka kokemus urheilutapahtumien järjestämisestä. Lisäksi Norrvallan vaihteleva ja kumpeileva maasto sekä vesistöt luovat fantastiset puitteet kilpailulle, sanoo Toughestin perustaja ja osakas Per Ögren.

Lauantaina pidettävän varsinaisen kilpailun lisäksi sunnuntaina järjestetään perhekilpailu. Toughest on erityisen ylpeä perhekilpailusta ja pitää sitä maailman parhaana konseptina 7-12 vuotiaille lapsille, jotka yhdessä vanhempiensa kanssa suorittavat 2 kilometrin mittaisen noin 20 estettä sisältävän radan. Perjantaina julkistetaan Toughest Orienteering -erikoiskilpailu.

Toughest Orienteering on täysin uusi kilpailukonsepti, joka saa maailman ensi-iltansa juuri Norvallassa. Kilpailussa estejuoksuun yhdistetään suunnistuselementtejä niin, että kilpailija voi itse päättää, missä järjestyksessä suorittaa radan esteet. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloksiin ja onnistumiseen vaikuttavat juoksemisen ja estetaitojen lisäksi myös taktiikkaa ja suunnistustaidot.

-Suomi on Pohjoismaiden johtava suunnistusmaa, ja siksi on luonnollista ja hauskaa järjestää meidän ensimmäinen Orienteering Event –suunnistustapahtuma juuri Suomessa, sanoo Per Ögren.

