Kutsu: Future City Challenge kick-off keskiviikkona 22.11.2017

Future City Challenge on ensimmäinen koko Suomen kattava kilpailu, jonka tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sovelluksia helpottamaan kaupunkilaisten arkipäivää. Toimituksenne edustaja on tervetullut Future City Challenge -kilpailun starttitilaisuuteen Espooseen.

Aika: 22.11. kello 8.30–12

Paikka: Startup Saunan Urban Mill (Betonimiehenkuja 3 E, Espoo) Future City Challenge -kilpailu on suunnattu yrityksille, startupeille ja opiskelijoille, joita kiinnostaa kaupunkihaasteiden ratkaiseminen. Pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja, joissa hyödynnetään IoT-teknologiaa ja LoRaWan-verkkoa osana kokonaisuutta. Kilpailutöissä toivotaan käytettävän myös kaupunkien avointa dataa. Helsinki on mukana kilpailussa yhdessä Espoon, Vantaan, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Helsingin kaupunki hakee ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin, joilla halutaan parantaa kaupunkilaisten arkea: - Miten palvelujen suunnittelua voisi tukea ja kehittää entistä paremmin kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien tarpeita vastaaviksi?

- Miten kerätä kaupunkiympäristöstä dataa, joka tukee palvelusuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa?

- Miten hyödyntää ja havainnollistaa kerättyä dataa yhdessä kaupunkia kuvaavien avoimien tietomallien ja paikkatietojen kanssa?

- Energiayhtiö Helen etsii ratkaisuja, joilla rakennusten homehtuminen estetään ennakoinnilla – alkaen suunnittelusta, päättyen purkamiseen ja materiaalien kierrätykseen. Miten pidetään rakennus optimaalisissa olosuhteissa ja oikea määrä energiaa oikeassa paikassa rakennuksen koko elinkaaren ajan?

- Miten tehdä arjen liikkumisesta entistä sujuvampaa ja turvallisempaa?

- Miten kannustetaan ja saadaan kaupunkilaisia liikkumaan ja parantamaan hyvinvointiaan?

- Miten kehittää ympäristön viihtyvyyttä, puhtautta ja esteettömyyttä?

- Miten lisätä ympäristötietoisuutta sekä kykyä tehdä taloudellisesti järkeviä ja ympäristöystävällisiä arjen valintoja?

Kilpailun järjestävät IBM, Digita ja Etteplan. Sosiaalisessa mediassa:

#FutureCityFi

Laura Itävaara

viestintäkoordinaattori

Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia

Talous- ja elinkeinoviestintä

Puh. (09) 310 36336 ja 050 547 5706

laura.itavaara@hel.fi

