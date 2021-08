KUTSU: Global Travel Restart 2021 mediatilaisuus 25.8.2021

Jaa

Suomen matkailualan liitto (SMAL) järjestää yhteistyössä Matkamessujen kanssa Global Travel Restart 2021-tapahtuman 25.8.2021 Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtumassa luodaan katseet syksyn ja talven kansainväliseen matkustukseen ja sen edellytyksiin eri puolella maailmaa. Tilaisuus kokoaa yhteen ainutlaatuisella tavalla joukon kansainvälisen matkailun huippunimiä. Tapahtuman aluksi järjestämme mediatilaisuuden, jonne olette lämpimästi tervetullut!

Mediatilaisuus alkaa 25.8. klo 8.30 Messukeskuksen Siivessä, salissa 101 (sisäänkäynti Messukeskus Siiven ovesta, katuosoite Rautatieläisenkatu 3).

Mediatilaisuudessa Suomen matkailualan liiton puheenjohtaja Anne-Marjut Väänänen ja toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sekä Matkamessujen liiketoimintapäällikkö Lumia Ankkuri taustoittavat tapahtumaa sekä pohjustuvat päivän keskeisiä teemoja. Tämän jälkeen median edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tapahtuman järjestäjille sekä tapahtuman avaajille ja panelisteille, joita on niin ikään paikalla.

Pyydämme akkreditoitumaan tilaisuuteen ennakkoon viimeistään 24.8.2021 klo 12: Akkreditoituminen >>





Mediatilaisuuden virallinen osuus päättyy klo 9, jonka jälkeen teillä on mahdollisuus tehdä yksityishaastatteluja tapahtuman esiintyjille. Mikäli haluatte varmistaa haastattelun tietyn asiantuntijan kanssa, ilmoitattehan siitä ennakkoon meilitse: jenni.kemppainen@smal.fi.





Mediatilaisuus järjestetään fyysisenä ja toivomme tapaavamme sinut face to face! Itse Global Travel Restart -tapahtumaan voi kuitenkin osallistua myös virtuaalisesti. Siksi lähetämme kaikille ennakkoon akkreditoituneille myös linkin tapahtumaan ennen ohjelman alkua.

Lisätietoja tapahtumasta:

Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, Suomen matkailualan liitto SMAL, 040 575 1303

Anne-Marjut Väänänen, puheenjohtaja, Suomen matkailualan liitto SMAL, 041 522 2322

Lumia Ankkuri, liiketoimintapäällikkö, Matkamessut, 050 387 0023





Global Travel Restart ohjelma ja esiintyjät 25.8.

Tapahtumassa on luvassa kolme eri asiantuntijapaneelia, jotka koostuvat joukosta arvostettuja kansainvälisiä johtajia. Panelistien esittelyt ovat luettavissa osoitteessa www.smal.fi/restart. Paneelien aiheet ja puhujat ovat:

Avauspuheenvuoro

Mrs. Elsi Katainen, Member of the European Parliament

Aviation – Reconnect the World

Mr. Rafael Schvartzman, IATA Regional Vice President, Europe

Mr. Ole Orvér, CCO, Finnair

Mr. Gijs van Popta, GM North Europe, Air France KLM

Mr. Svend Leirvaag, VP Industry Affairs, Amadeus

Mr. Juha Järvinen, CCO, Virgin Atlantic

Mr. Paul Starrs, SVP Western Region, Qatar Airways

Destinations – Rediscover the World

Mr. Eduardo Santander, Executive Director of European Travel Comission

Mr. Roger Dow, President and CEO of U.S Travel Association (video greeting)

Mr. Neale Herridge, Group GM ATS Pacific, Australia and New Zealand

Mrs. Alexandra Wolframm, Strategic Advisor for European and Legal Affairs, German Tourism Association

Mr. Julio Jiménez, Ministry of Tourism of the Government of Spain

Mrs. Kristiina Hietasaari, Senior Director, Visit Finland

Services – Reset the Cooperation

Mr. Pawel Niewiadomski, Chairman ECTAA

Mr. Benjamin Bouldin, VP Royal Caribbean International

Mr. Carsten Østberg, Regional Managing Director – Europe, CIBTvisas

Mr. Ian Chapman, Chief Operations Officer at TUI Musement, Tours & Activities division of TUI Group

Mr. Dimitris Manikis, President for Europe, Middle East, Eurasia and Africa (EMEA), Wyndham Hotels & Resorts

Mr. Anders Kjong, President Europe – WebBeds