KUTSU GummerusLive!: Kevään 2021 kiinnostavimmat kaunokirjat ensiesittelyssä 10.11. Klo 9–10

Gummeruksen kevät 2021 -kirjakatalogi on julkaistu. Kaunokirjailijat kertovat ensi keväänä ilmestyvistä teoksistaan webinaarissa tiistaina 10.11. klo 9–10. Tervetuloa!

Anneli Kanto: Rottien pyhimys

Tamperelainen kirjailija ja käsikirjoittaja Anneli Kanto tunnetaan etenkin sisällissotaa käsittelevistä romaaneistaan ja näytelmistään. Maaliskuussa ilmestyvä Rottien pyhimys sijoittuu 1500-luvulle ja kertoo Hattulan Pyhän Ristin kirkon maalareista. Keitä olivat maalarit, jotka koristivat Suomen keskiaikaisia kirkkoja pyhimysten ja Raamatun kertomusten kuvin? Miten he maalasivat, mitä he tavoittelivat ja mitä he ajattelivat?

Niillas Holmberg: Halla Helle

Saamelaisten kansallispäivänä 6.2. ilmestyvä Halla Helle on Utsjoella asuvan runoilija, muusikko ja aktivisti Niillas Holmbergin yhteiskunnallinen esikoisromaani. Kirja kuvaa viisaasti yksilön ja yhteisön ristiriitoja, luonnon ja perinteiden säilyttämisen tärkeyttä sekä ajankohtaisia saamelaiskysymyksiä. Samalla se tutustuttaa lukijan saamelaiskulttuuriin etelästä Saamenmaalle muuttavan papin pojan Samun matkassa.

Anna-Liisa Ahokumpu: Kolme rukousta äidille

Kolme rukousta äidille on kahdessa aikatasossa kulkeva romaani tyttärien ja äitien yhteisestä muistista. Se on kuvaus nuoren Anjezën matkasta Äiti Teresaksi ja hänen kohtaamastaan uskonkriisistä. Vuosikymmeniä myöhemmin, toisessa ajassa nainen synnyttää esikoislastaan ja käy läpi hiljattain kuolleen äitinsä muistoa ja naisten perintöä, josta on opittu vaikenemaan.

Vera Vala: Aprikoosiyöt

Puolet elämästään Italiassa asunut Vera Vala tunnetaan dekkaristina. Maaliskuussa ilmestyvä Aprikoosiyöt on hänelle uusi aluevaltaus, aistivoimainen lukuromaani, joka vie lukijan matkalle Tolfan vuoristoon. Mukana on yllättäviä käänteitä ja romantiikka kahdessa aikatasossa.

Silvia Hosseini: Tie, totuus ja kuolema

Uuden suomalaisen esseekirjallisuuden kärkinimiin kuuluva kirjailija, opettaja ja kirjallisuustoimittaja Silvia Hosseini muistetaan palkitusta esikoiskokoelmastaan Pölyn ylistys. Maaliskuussa ilmestyvässä uutuuskokoelmassa Tie, totuus ja kuolema tarkastellaan ruumiillisuutta, feminismiä ja maskuliinisuutta, rahaa ja valtaa, kauneutta ja menetystä. Ennen kaikkea teos kysyy, miten kuolemaan pitäisi suhtautua. Voiko sen kanssa tulla toimeen?

Ann-Christin Antell: Puuvillatehtaan varjossa

Ann-Christin Antellin historiallista romantiikkaa tarjoileva esikoisromaani Puuvillatehtaan varjossa vie lukijan 1800-luvun Turkuun. Romaani kuvaa nuoren, itsenäisen leskirouvan elämää aikana, jolloin teollistuminen saa säätyläisyhteiskunnan natisemaan liitoksissaan, työväenliike nousee ja naiset vaativat Minna Canthin hengessä tasa-arvoa. Turun kaupunginkirjastossa työskentelevän Antellin romaanissa näkyvät hänen historiaopintonsa sekä rakkaus kotikaupunkiin.

Lisäksi palkittu suomentaja Sari Karhulahti kertoo, millaista oli suomentaa Richard Powersin Pulitzer-palkittu suurromaani Ikipuut, joka ilmestyy suomeksi tammikuussa.

Selaa kevään kirjaluetteloa:

https://issuu.com/gummerus/docs/gummerus_luettelo_kevat_2021

Webinaari järjestetään tiistaina 10.11. klo 9–10. Ilmoittaudu mukaan:

https://zoom.us/webinar/register/WN_Yl-xNyj_R4GaR8BumI5bHw

Lisätietoja: eeva.herrainsilta@gummerus.fi