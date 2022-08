Kutsu Helmareiden mediatilaisuuteen ti 23.8. klo 13 - Akkreditointi Ruotsi-otteluun auki

Suomi on MM-karsintalohko A:n kolmannella sijalla kuuden pelatun ottelun jälkeen. Lohkon tilanteen löydät täältä >>



Päävalmentaja Marko Saloranta nimeää joukkueensa syyskuun MM-karsintaotteluihin Palloliiton toimistolla Helsingissä osoitteessa Urheilukatu 5. Paikalla on päävalmentajan lisäksi joukkueeseen nimetty pelaaja.



MM-lopputurnaus pelataan heinä-elokuussa 2023 Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Mukana on ensi kertaa 32 maata. Jokaisen yhdeksän lohkon voittajat etenevät suoraan turnaukseen ja lohkokakkoset jatkavat play-offs -vaiheeseen.



Media-akkreditointi MM-karsinnan kotiotteluun Ruotsia vastaan 6. syyskuuta on avattu >>



Vierasotteluun Irlantiin 1. syyskuuta matkaavia median edustajia pyydetään olemaan yhteydessä viestintäpäällikkö Taru Nyholmiin maanantaihin 22. elokuuta mennessä.





Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka(a)palloliitto.fi



SUOMEN PALLOLIITTO

Taru Nyholm, viestintäpäällikkö

0400 425241

taru.nyholm(a)palloliitto.fi