Kutsu: Helsingin luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman (LUMO) päivitys käynnistyy seminaarilla 15.6.

Kaikille avoin LUMO-seminaari pidetään 15.6. klo 9–15.30 Viikin ympäristötalossa, Viikinkaari 2a. Ympäristöjohtaja Esa Nikunen esittelee edellisen toimintaohjelman toteutumista ja moni muu käyttää lyhyen puheenvuoron siitä mitä olisi tärkeää tehdä seuraavan 10 vuoden aikana. Lopuksi kuulemme saksalainen asiantuntijan kertovan eläinten huomioimisesta kaupunkisuunnittelussa – miten yhdistetään maankäytönsuunnittelu, maisema-arkkitehtuuri ja eläinlajien suojelu.

Ohjelma:

Klo 9 Kahvi

Kohti tulevaa - uuden ohjelman päivitys alkaa

Klo 9.15 Luonnon monimuotoisuuden merkitys kaupungissa

Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö

Klo 9.45 Helsingin kaupungin luonnon monimuotoisuuden tilanne ja tavoitteet

Ympäristöjohtaja Esa Nikunen, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut

Klo 10.15 LUMO-toimintaohjelman 2019 - 2028 laatimisen aikataulu

Kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut

Klo 10.30 Mitä tulevalla LUMO-kaudella on tärkeää tehdä – 5 minuutin puheenvuoroja

Helsinki – Luontokaupunki, suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen

Mitä Zonation-analyysi kertoo Helsingin metsistä, ympäristötarkastaja Tuomas Lahti

Monimuotoinen maisema osana viher- ja virkistysverkoston kehittämistä, maisema-arkkitehti Anna Böhling

Metsäverkoston toteuttaminen, ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen

Arvokkaat luontoalueet, kaavoitus ja luonnonhoito – joitakin kehitysehdotuksia, luontoasiantuntija Keijo Savola

LUMO maankäytössä ja viherrakenne-ratkaisuissa, tutkija Inkeri Vähä-Piikkiö

Monimuotoisuutta rakennettuun ympäristöön kasvillisuussuunnittelulla, suunnitteluasiantuntija Satu Tegel

Pölytyspotentiaalin kartoitus kaupunkiympäristössä, SYKEn vanhempi tutkija Leena Kopperoinen

Vihreän infrastruktuurin auditointi, ympäristötarkastaja Jari Viinanen

Klo 11.30–12.30 Lounastauko (omakustanteinen lounas)

Klo 12.30 Kohti tulevaa - 5 minuutin puheenvuorot jatkuvat

Lajien ja luontotyyppien suojelu, ympäristötarkastaja Hanna Seitapuro

Päiväperhoset kaupunkiluonnon monimuotoisuuden mittarina, SYKEn tutkija Janne Heliölä

Uhanalaisten kääpälajien istuttaminen, LUKEn tutkija Reijo Penttilä

Vanhankaupunginlahdesta kunnostamalla lintuparatiisi, Tringan ry:n puheenjohtaja Jukka Hintikka

Hulevedet: ongelma vai mahdollisuus, SYKEn tutkija Krister Karttunen

Luonnon seurannan kehittäminen, ympäristötarkastaja Sanna Elijoki

Viheralueille pääsy helpoksi! projektikoordinaattori Annika Harlio

Kaikki mukaan!, tiimipäällikkö Kaisa Pajanen

Klo 14.00 Kahvi

Klo 14.15 Animal-Aided Design – how to combine city planning, landscape architecture and species conservation?

Professori Dr. Wolfgang Weisser, Technische Universität München, Terrestrische Ökologie

Kommentti, ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen