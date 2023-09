Kutsu Helsingin ydinkeskustan kehittämisestä kiinnostuneille

Olet lämpimästi tervetullut Ytimessä - Rethinking the Heart of Helsinki- kilpailun avajaistilaisuuteen Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikka Merikortteliin (Pursimiehenkatu 29) keskiviikkona 13. syyskuuta kello 12-14.



Tilaisuuden avaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen. Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja keskustasta ja sen tulevaisuudesta.



Tarjolla on myös kevyttä lounasta. Ilmoittauduthan tapahtumaan alla olevan linkin kautta, sillä paikkoja on rajoitetusti.



HDW Ytimessä 2023 RSVP (gruppo.fi)



Monialaisille opiskelijaryhmille suunnatun kilpailun tavoitteena on löytää innostavia, Helsingin strategisia tavoitteita tukevia ehdotuksia ydinkeskustan kehittämiseksi. Kilpailulla etsitään uusia näkemyksiä ja ajatuksia keskustan roolista sekä sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Avajaistilaisuudessa kerrotaan tarkemmin opiskelijakilpailun taustoista ja tavoitteista.



Olet myös tervetullut tilaisuuden jälkeen tutustumaan Helsinki Design Weekin päänäyttelyyn.