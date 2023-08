Kutsu: Houkutteleva työelämä – mikä avuksi kun työnhakija ja työpaikka eivät kohtaa?

Parempi työelämä! -valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke rytmittää kansallista työelämän kehittämistoimintaa. Sen tehtävänä on lisätä yhteistyötä, jolloin vältetään päällekkäistä työtä ja lisätään synergiaetuja eri toimijoiden välillä. Hanke tekee näkyväksi ja kuuluvaksi suomalaista työelämän kehittämistoimintaa, siten että uudet hyvät käytännöt ovat työpaikkojen hyödynnettävissä. Tavoitteena on kehittää työelämää, työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvan hanke- ja työelämätoimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Hanke on rahoitettu ESR+ -ohjelmasta.