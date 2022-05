KUTSU: Ida Elina -kirjan julkistustilaisuus 19.5.2022

Kirja on kertomus kanteleen uudesta noususta 2000-luvulla. Kirjan keskiössä on modernin popkantelettaren tarina ja se, miten syntyi ilmiö Ida Elina. Kirja sukeltaa epätoivon ja katkeruuden vuosiin, oman itsensä etsimiseen, hauraaseen unelmaan, elämää muuttaneeseen vuoteen ja kertoo, kuinka Pohjois-Pohjanmaan pikkukaupungin kasvatti nousi lopulta ympäri maailmaa kiertäväksi taiteilijaksi.

Ida Elina (s. 1986) on YouTube-ilmiö, laulaja-lauluntekijä ja popkanteletar. Uraa uurtava taiteilija on tehnyt kanteletta tunnetuksi sekä Suomessa että maailmalla ja Ida Elina onkin saanut taakseen kantelemusiikkiin rakastuneen laajan fanijoukon. Ida Elina on saanut työstään tunnustuksina Evento Awards Vuoden Esiintyjä -palkinnon, Vuoden Kantele -tunnustuksen, radioiden Vuoden Joululevy -palkinnon, sekä lisäksi hän on voittanut 1. kansainvälisten kantelekilpailujen ammattilaissarjan. Tuoreimpana tunnustuksena Ida Elina on TOYP Suomi Vuoden Nuori Menestyjä 2021 -yleisöäänestyksen voittaja.

Ida Elina on kymmenen vuotta kestäneen taiteilijauransa aikana esiintynyt Suomen presidenttipari Sauli Niinistölle ja Jenni Haukiolle, presidentti Tarja Haloselle ja tohtori Pentti Arajärvelle, sekä presidentti Martti Ahtisaarelle, yritysjohtajille, poliittisille vaikuttajille sekä diplomaateille useissa eri maissa. Hän on esiintynyt muun muassa Pekingissä, Shanghaissa ja Hongkongissa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi, Beijing Arts 2020 -festivaaleilla, Shanghai International Indie Music Season 2020 - ja Music by Design Shanghai -tapahtumissa, tehnyt konserttikiertueet Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa, sekä konsertoinut ahkerasti Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomalaiselle yleisölle Ida Elina on tullut tutuksi lukuisten tv-esiintymisensä lisäksi erityisesti Linnan Jatkoilta ja Linnan Juhlista.

