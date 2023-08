KUTSU: IKE - Unohtumaton Ilkka Kanerva -kirjan julkistustilaisuuteen 15.8.2023 KLO 15.00

Tässä kirjassa käydään läpi Ilkka Kanervan elämänvaiheita ihmisenä ja kuvaillaan hänen persoonaansa sellaisena kuin läheiset, ystävät ja aivan satunnaisetkin kanssakulkijat sen muistavat.

Kerrottavaa riittää, sillä Ike, niin kuin häntä kaikki osasivat kutsua, oli kaikin tavoin unohtumaton hahmo. Häntä ylistetään kyvystään kohdata kanssaihminen – olipa kyseessä sitten äänestäjä, ystävä tai poliittinen vastustaja. Ike tuntui olevan kaikkien tuttava. ”Kun kävellään Turun torilla ja vastaan tulee kaksi turkulaista, Ike tuntee heistä kolme”, lohkaisi edustajatoveri ja ystävä Ben Zyskowicz.

Sileää polkua ei Kanervan elämäntaival ollut. Muutamat ankarat kohut jarruttelivat miehen menoa. Moni olisi niiden jälkeen vetäytynyt sivuraiteille tai palkintovirkaan. Kanerva päätti toisin ja palasi kentälle. ”Piikkari alkoi taas purra tartania”, kuvaili urheilumies ja kielikuvien maestro itse. Viimeisten vuosiensa suunnitelmissa Ikellä oli kirjoittamista vaille valmiin väitöskirjan työstäminen ja heittäytyminen vuoden 2024 presidenttikisaan. Presidenttiyshaaveista Sauli Niinistöllä on kirjassa mielenkiintoinen ja paljon puhuva kommentti.

Kirjaa varten on haastateltu kymmenittäin Kanervan lähipiiriläisiä alkaen nuoruuden aikaisista kavereista ja elämänsä Ilkalle antaneesta sisaresta Riitasta ja päätyen rinnalla viimeisenä hetkenä pysyneeseen puolisoon Elina Kanervaan. Ääneen pääsevät myös monet edustajatoverit ja Suomen politiikan ikoniset hahmot.

Kirjoittaja Markku Heikkilä on tunnettu turkulainen toimittaja ja radiopersoona, joka on seurannut Ilkka Kanervan vaiheita 1970-luvulta alkaen. Kirjassa on mukana myös ennen julkaisematon haastattelu, jossa Kanerva pohtii toimintaansa nuorisopoliitikkona 1970-luvun vaaran vuosina ja vertaa silloisia tunnelmia nykyaikaan, jona ulkopolitiikka on jälleen räjähdysherkkää aluetta.

