KUTSU: Italian ja Orientin lumo - Ippolito Caffi

Tervetuloa näyttelymme ennakkoesittelyyn tiistaina 30.1.2018 klo 14.00 Sinebrychoffin taidemuseoon, Bulevardi 40, Helsinki. Tilaisuudessa ovat läsnä asiantuntijat Venetsiasta, johtaja Elisabetta Barisoni Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’Pesarosta ja taidehistorioitsija Annalisa Scarpa.

Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: Eija.Pekkanen@siff.fi

Italialainen Ippolito Caffi (Belluno 1809-1866 Lissa) oli kaupunkinäkymiin ja maisemiin erikoistunut taiteilija, seikkailija ja isänmaanystävä. Näyttely vie matkalle Venetsiaan, Roomaan, Napoliin, Ateenaan, Konstantinopoliin ja muihin Orientin kaupunkeihin, joiden näkymiä Caffi ikuisti maalauksiinsa, piirustuksiinsa ja vesiväritöihinsä. Näyttelyssä on esillä 73 maalausta ja yhteensä 15 piirustusta ja vesivärityötä. Teokset ovat osa Caffin lesken Virginia Missanan testamenttilahjoitusta ja kuuluvat Fondazione Musei Civici di Venezian kokoelmiin.

Ippoliton Caffin teokset ovat juuri nyt ajankohtaisia. Niitä on esitelty Italian merkittävimmissä museoissa, muun muassa Museo Correrissa Venetsiassa vuonna 2016. Keväällä 2018 taiteilijan tuotantoa tulee laajasti esille myös Palazzo del Quirinaleen Roomassa.

Ippolito Caffi oli veduta-maalausperinteen jatkaja ja uudistaja. Hän oli taitava valon, värin ja ilmavaikutelmien kuvaaja. Caffi ihaili Canaletton taidetta. Se ilmenee hänen varhaisissa meri- ja arkkitehtuurinäkymissään kirkkaana ja kuulaana esitystapana. Myöhemmin Caffi saavutti mainetta maalaamalla sumun täyttämiä maisemia sekä Venetsian naamiaiset -tyyppisiä suosittuja kuva-aiheita intensiiviseen, romanttiseen henkeen.

Caffi oli seikkailija. Hän ei tyytynyt turistireitteihin, vaan ulotti matkansa huomattavasti kauemmas, riskienkin uhalla. Egyptissä, Syyriassa, Jerusalemissa ja Konstantinopolissa tehdyt piirustukset ja maalaukset vievät meidät paikkoihin, jotka eivät kuuluneet tavallisiin turistikohteisiin.

Persoonaltaan monisärmäinen Caffi oli myös kiihkeä patriootti. Hän osallistui Daniele Maninin johtamaan Venetsian kansannousuun Itävaltaa vastaan ja menehtyi Lissan meritaistelussa Re d’Italia -lippulaivan upotessa Adrianmerellä vuonna 1866.

Näyttelykirja:

Italian ja Orientin lumo - Ippolito Caffi | The Lure of Italy and the Orient - Ippolito Caffi

Näyttelykirja tutustuttaa lukijansa uusia elämyksiä janonneen, pelottoman seikkailijan taiteeseen. Julkaisun myötä lukijat pääsevät Ippolito Caffin mukana sekä Italiaan että eksoottisempiin kohteisiin Orienttiin, jonne taiteilija toteutti pitkään haaveilemansa matkan 1843-1844.

Toimitus: Kirsi Eskelinen ja Claudia de Brün. Teksti: Annalisa Scarpa. Graafinen suunnittelu: Mary-Ann Lindholm

Näyttelyyn liittyvät luennot ja tapahtumat:

Luento to 1.2. klo 16 taidehistorioitsija Annalisa Scarpa: Ippolito Caffi (luento on italiankielinen, tulkkaus suomeksi)

Luento ke 7.2. klo 18 museonjohtaja Kirsi Eskelinen: Ippolito Caffi - taiteilija, seikkailija, patriootti

Itämainen päivä la 10.2. klo 13-16. Ohjelmaa lapsille ja aikuisille

Opastus näyttelyyn ke 14.2. klo 17. Ystävänpäivänä pääsy museoon kaksi yhden hinnalla

Luento ke 14.2. klo 18 FM Virve Heininen: Suomalaisten taiteilijoiden matkat Italiaan

Perheopastuksia museossa ti 20.2. ja ke 21.2. klo 13

Casanova seikkailee museossa ke 21.2. klo 18

Pop up -opastuksia Italian ja Orientin lumo -näyttelyyn to 22.2. klo 13-15

Luento ke 28.2. klo 18 professori Taina Syrjämaa: Caffi ja Italian yhdistyminen 1800-luvulla

Wikipedia-ilta ke 7.3. klo 16-20, illan aiheena Ippolito Caffi

Luento ke 14.3. klo 18 emeritusprofessori Paavo Castrén: Kuvia ja tunnelmia Ippolito Caffin ajan Roomasta ja Ateenasta

Luento ke 18.4. klo 18 FT Patricia Berg: ”Kaunein ja suurenmoisin oli kuitenkin itse valtava joki”. Tutkimusmatkailija Georg August Wallinin matka Niilillä vuodenvaihteessa 1844-1845.

Luento ke 25.4. klo 18 egyptologian kandidaattiHanna Sola: Höyrylaivalla ylös Niiliä: matkailu Egyptissä 1800-luvun lopulla

Luento ke 16.5. klo 18 emeritusprofessori Jaakko Frösén: Egyptin uponneet kaupungit Välimeren pohjassa

