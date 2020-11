Kutsu ja tiedote: Olli ja Bucklan -näyttelyn tiedotustilaisuus torstaina 26.11.2020 klo 11 Tikanojan taidekodissa

Taiteilijapari Olga Gummerus-Ehrström (1876–1938) ja Eric O. W. Ehrström (1881–1934) ovat suomalaisen taidehistorian suuria tuntemattomia. Tikanojan taidekodissa 27.11. avautuva Ehrströmien elämästä ja taiteesta kertova näyttely esittelee molempien taiteilijoiden töitä monipuolisesti. Lempinimillään Olli ja Bucklan tunnettujen Olga Gummerus-Ehrströmin ja Eric O. W. Ehrströmin aktiivisin työskentelykausi oli 1890–1930-luvuilla.

KUTSU: OLLI JA BUCKLAN –NÄYTTELYN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tervetuloa Olli ja Bucklan -näyttelyn tiedotustilaisuuteen torstaina 26.11.2020 klo 11 Tikanojan taidekotiin, os. Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa.

Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen ja tutkija Helena Hänninen sekä Vaasan kaupungin museoiden amanuenssi Anna Franck ja vs. amanuenssi Nina Takala.

Näyttely avautuu yleisölle perjantaina 27.11.2020 klo 10 Tikanojan taidekodissa.

Lisätietoja: Amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. +358 40 672 5415, anna.franck@vaasa.fi

Vs. amanuenssi Nina Takala, Vaasan kaupungin museot, p. 040 487 9233, nina.takala@vaasa.fi

TIEDOTE

Tikanojan taidekodin Olli ja Bucklan -näyttely kertoo Ehrströmien elämästä ja taiteesta monipuolisesti

Taiteilijapari Olga Gummerus-Ehrström (1876–1938) ja Eric O. W. Ehrström (1881–1934) ovat suomalaisen taidehistorian suuria tuntemattomia. Tikanojan taidekodissa 27.11. avautuva Ehrströmien elämästä ja taiteesta kertova näyttely esittelee molempien taiteilijoiden töitä monipuolisesti. Lempinimillään Olli ja Bucklan tunnettujen Olga Gummerus-Ehrströmin ja Eric O. W. Ehrströmin aktiivisin työskentelykausi oli 1890–1930-luvuilla.

Tikanojan taidekodissa 27.11.2020 - 25.4.2021 esillä oleva näyttely on tehty yhteistyössä Mäntässä toimivan Serlachius-museoiden kanssa, jossa näyttely oli esillä ennen Vaasaan siirtymistä. Esiteltävä aineisto on koottu Ehrströmien yli 4300 luonnosta ja teosta sisältävästä tuotannosta, jonka taiteilijapari testamenttasi 1930-luvulla Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle. Näyttely perustuu tutkija Helena Hännisen tutkimukseen ja luettelointityöhön. Hänninen on kuratoinut alkuperäisen näyttelyn ja teosvalikoiman, johon myös Tikanojan taidekodin näyttely perustuu.

Erityislaatuinen taiteilijapariskunta – ura ja avioliitto rintarinnan

Olga Gummerus-Ehrström eli Olli muutti Vaasaan vuonna 1884, ollessaan 8-vuotias ja asui perheineen osoitteessa Koulukatu 24, eli talossa, jossa nykyään toimii Tikanojan taidekoti. 16-vuotiaana hän muutti Helsinkiin opiskelemaan Ateneumin piirustuskouluun. Jo opiskelijana Olli sai tunnustusta lahjakkaana muotokuvamaalarina ja Tikanojan näyttelyssä onkin mukana monia hänen varhaisia töitään. Piirustuskoulusta valmistuttuaan hän suuntasi monen suomalaisen taiteilijan tavoin jatkamaan opintojaan Pariisiin.

Eric O. W. Ehrström eli Bucklan aloitti opinnot Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa 1899. Samana vuonna hän pääsi pikkuserkkunsa Maryn aviomiehen Axel Gallénin (1865–1931, vuodesta 1907 Akseli Gallén-Kallela) oppilaaksi Ruoveden Kalelaan, minkä jälkeen opiskeli taidetaontaa ja metallipakotusta Pariisissa 1900-luvun alkuvuosina.

Olli ja Bucklan tapasivat Pariisissa ja rakastuivat kertomusten mukaan ensi kohtaamisella. He menivät naimisiin vuonna 1903 ja elivät ja työskentelivät koko elämänsä tiiviisti yhdessä. Toisin kuin monet naistaiteilijat tuohon aikaan, Olli ei joutunut luopumaan urastaan avioliiton ja taloudenhoidon takia.

Fazerin makeispakkauksista kuninkaan kruunuun

Psykologisesti tarkkanäköisten muotokuvien lisäksi Olgan eli Ollin tuotanto sisältää lukuisia omakuvia. Avioliittonsa myötä hän tutustui myös laajasti taideteollisuuteen suunnitellen ja toteuttaen sekä itsenäisesti että miehensä työparina mm. lasimaalauksia, tekstiilejä ja käyttögrafiikkaa. Fazerin makeispakkausten suunnitelmat ovat varmasti laajimmalle levinneitä hänen töistään.

Eric eli Bucklan oli taidetakoja ja koristetaiteilija, joka tunnettiin erityisesti metallipakotus- ja emalitöistään. Hän suunnitteli myös koruja, lasiesineitä ja astioita sekä teki käyttö- ja taidegrafiikkaa. Näiden lisäksi hän oli konservaattori, opettaja, kirjailija, kuvittaja ja kulinaristi.

Tikanojan taidekodin näyttelyssä nähdään myös Ericin eli Bucklanin syksyllä 1918 suunnittelema Suomen kuninkaan kruunu, jonka on sittemmin hänen luonnostensa pohjalta valmistanut kultaseppämestari Tuomas Hyrsky vuonna 2018. Näyttelyssä nähdään myös esimerkkejä hänen suunnittelemista vaakunoista, joihin kuuluvat muun muassa Suomen lipun vaakunan malli vuodelta 1920 sekä Vaasan kaupunkivaakuna.

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat:

20.2.2021 Visavuoren museon johtajan Pälvi Myllylän luento: Olli ja Bucklan, taiteilijaparin tarina

Yleisöopastukset: 17.1., 21.2., 21.3 ja 18.4.2021. Yleisöopastukset ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14.

Huomiothan, että Tikanojan taidekoti on suljettuna 16.12.2020-1.1.2021. Museo on jälleen auki normaalisti lauantaista 2.1. alkaen. Vaasan kaupungin museot ovat auki poikkeuksellisesti myös loppiaisena 6.1.2021. Tervetuloa näyttelyihin!