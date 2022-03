Kutsu: JOHTAMISLUPAUKSET – miten vahvistat henkilöstön sitoutumista ja tyytyväisyyttä

Tule kuulemaan striimattuun Johtamislupaukset -kirjanjulkistamistilaisuuteen perjantaina 18.3.2022, millainen merkitys johtamislupauksilla on organisaatiolle, sen johdolle ja koko henkilöstölle. Johtamislupaukset ovat merkittävä osa hyvin johdettua johtamiskulttuuria, ja ne ovat entistä merkittävämpi tekijä yritysten menestyksessä, kun puhutaan organisaation houkuttelevuudesta ja henkilöstön pysyvyydestä.

Haastattelumuotoisessa julkistamistilaisuudessa keskustellaan siitä, miten innostetaan johtajia luomaan yritykselleen, yrityksen koosta tai omistajuudesta riippumatta, omat johtamislupauksensa. Tilaisuudessa annetaan oivalluttavia näkökulmia johtajalle niin itsensä kuin ihmisten johtamiseen sekä oman henkilökohtaisen johtamislupauksen luomiseen.

KM, liikkeenjohdon konsultti Susa Nikula on henkilöstötyön ja johtamisen ammattilainen ja toiminut reilut 15 vuotta henkilöstöjohtajana eri yrityksissä, viimeisimpänä SOK-yhtymässä. Tämän lisäksi Nikula on työskennellyt henkilöstön kehittämis- ja valmennustehtävissä sekä liiketoiminnan eri kehittämis- ja johtamistoimissa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Nikula on aktiivinen hallitusammattilainen ja työskentelee tällä hetkellä neljässä eri hallituksessa.

Striimin kautta osallistuvien on mahdollista lähettää chatin kautta kysymyksiä kirjailijalle ja osallistua keskusteluun.





Julkistamistilaisuus pe 18.3. 2022 klo 14.00–14.45



Tervetuloa mukaan striimattuun Johtamislupaukset -kirjan julkistamistilaisuuteen, joka järjestetään pe 18.3.2022 klo 14.00–14.45. Voit ilmoittautua myös mukaan Kauppakamarikaupasta alla olevasta linkistä.





Arvostelukappaleet: markkinointi@helsinki.chamber.fi