Kutsu julkistamistilaisuuteen: "Haapajärven Elvis" Asko Argillander loistaa kotimaisen true crime -dekkarin pääosassa

Rosa Liksomin Everstinna menestyy Suomessa ja maailmalla 17.11.2017 10:39 | Tiedote

Rosa Liksomin syyskuussa ilmestynyt Everstinna-romaani niittää menestystä Suomessa ja ulkomailla. Suurteos kaivaa Suomen juhlavuotena luurankoja kansakunnan kaapin päältä ja kaapin takaa. Liksomin äidinkielellä, meänkielellä, kirjoitetun romaanin englanninkieliset oikeudet on jo myyty Graywolf Pressille (USA). Tämän lisäksi oikeudet on myyty seitsemään maahan: Italiaan, Tsekkiin, Tanskaan, Saksaan, Ranskaan, Viroon ja Ruotsiin. ”Everstinna kiinnostaa laajasti eri kielialueilla, ja sitä luetaan parhaillaan monessa kustantamossa ympäri maailman”, kommentoi Liksomin agentti Siri Lindgren Hedlund Literary Agencysta. Everstinnaa on painettu marraskuuhun mennessä jo yli 24 000 kappaletta. Romaani keräsi Suomessa ilmestyessään ylistäviä arvioita, ja sitä kuvailtiin muun muassa viiden tähden romaaniksi. ”Rosa Liksomin kirja on jälleen kerran tapaus. Siinä on syvästi koskettavan romaanin aineksia: vetävä, ajatuksia herättävä, rohkea, intohimoinen, jälkensä jättävä. Se on kirja, jonka haluaa ant