Kutsu julkistustilaisuuteen: Rakennustiedon ChatGPT-tekoälyassistentti uudistaa RT-kortiston käytettävyyden

Rakennustiedon RT-kortisto täytti viime vuonna 80 vuotta ja alunperin paperille painettu useamman hyllymetrin vievä RT-ohjekortisto on jo aikaa sitten muuttunut täysin digitaaliseksi palveluksi. Nyt tuomme palvelun käytettävyyden tämän päivän tasolle ChatGPT-tekoälyassistentin avulla.

RT-kortiston asiakkaat saavat ChatGPT-tekoälyassistentin käyttöönsä torstaina 21.9.2023. Tule tutustumaan täysin uudistuvaan RT-kortiston tiedonhakuun, keskustelemaan tekoälyn vastuullisesta käytöstä ja kuulemaan tekoälyn käytön vaatimista taidoista. Tilaisuudessa ChatGPT-tekoälyassistenttiamme jo testanneet käyttäjät kertovat käyttökokemuksistaan.

‍Teknologisena kumppanina ChatGPT-tekoälyassistentin kehittämisessä toiminut Elev Consultingin Antti Merilehto on kesän aikana tehdystä yhteistyöstä ja kehittämisestä innoissaan: "Yhteistyö Rakennustiedon kanssa sujui saumattomasti ja heidän joustavuutensa teki prosessista vaivatonta ja nopeaa. ChatGPT-ratkaisun kehittäminen testattavaksi alle kuukaudessa kesälomakaudella oli merkittävä osoitus molempien organisaatioiden ketteryydestä: päätös Rakennustiedolta saatiin kesäkuun lopussa ja alle kuukaudessa RT-kortiston ChatGPT-tekoälyassistentti oli jo aktiivisessa käytössä." Merilehto toteaa, että ketteryys on Rakennustiedon vahvuus. Tekoälyn parissa konsulttina toimivan Merilehdon mukaan on helppo tunnistaa ne organisaatiot, jotka haluavat toimia aidosti edelläkävijöinä alallaan: "Tekoälytyökalujen käyttö on taito, joka tulee olemaan kaikkien tietotyötä tekevien arkea. Edelläkävijät rakentavat ratkaisuja, joiden avulla oma henkilökunta ja asiakkaat pääsevät huomisen hyötyjen pariin jo tänään."

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä

Ohjelma

‍8.30 - 9.30

Aamukahvit

9.30 - 9.40

Tilaisuuden avaus: Rakentamis- ja kiinteistöalan luotettavan ja ajantasaisen tiedon lähteet uudistuvat käytettävyydeltään

Laura Apilo, toimitusjohtaja, Rakennustieto Oy

‍9.40 - 10.10

RT-kortiston sisältö ja käytettävyys uudistuvat

‍Demo: Näin haen tietoa ja keskustelen ChatGPT-tekoälyassistentin kanssa

Pia Rämö, liiketoimintajohtaja, Tietopalvelut, Rakennustieto Oy

Matti Määttänen, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Rakennustieto Oy

‍Käyttäjien kokemuksia

Suunnittelijan, rakennuttajan ja rakennusliikkeen kommenttipuheenvuorot

‍10.10 - 10.40

Taidot, joita ChatGPT-tekoälyassistentin käytössä tarvitaan

Antti Merilehto, konsultti, Elev Consulting

‍10.40 - 11.00

Vakioidun ja konsensustiedon merkitys tekoälyn aikakaudella

Tommi Arola, tutkimusjohtaja, digitaalinen rakennettu ympäristö, Rakennustietosäätiö sr

‍11.00 - 11.15

Tekoälyn vastuullinen käyttö rakennusalalla

Pieti Marjavaara, innovaatiojohtaja, A-Insinöörit

‍11.15 - 11.30

Keskustelua ja tilaisuuden päätös